Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın sunumuyla Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan eğlence programı "Kuzey'in Oğlu Volkan Konak" fragmanı yayınlandı. Fragmanda, eğlence programının 6. bölümüne Haluk Levent 'in konuk olacağı anlaşıldı. Peki Haluk Levent kaç yaşında ve aslen nereli? Haluk Levent evli mi?

Haluk Levent kariyer hayatı boyunca on beş albüm, on bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), hazırlamış, gerçekleştirmiştir.

Son zamanlarda, yaptığı hayır işleriyle konuşulan Haluk Levent 4 sene önce "Ahbap" adlı dernek kurarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başladı.

HALUK LEVENT EVLİ Mİ?

Başarılı şarkılı Haluk Levent, 2004'te Neslin Yonarlar ile dünya evine girmiş, 2017'de boşanmıştır. Haluk Levent'in Ela Acil adında bir kız çocuğu vardır.

HALUK LEVENT ALBÜMLERİ

Haluk Levent'in albümleri aşağıdaki gibidir:

Bir Gece Vakti (Prestij Müzik) (1995)

Arkadaş (Prestij Müzik) (1996)

Mektup (Prestij Müzik) (1997)

Yine Ayrılık (Prestij Müzik) (1998)

leyla.com (Prestij Müzik) (2000)

Kral Çıplak (Prestij Müzik) (2001)

Bir Erkeğin Günlüğü (Popüler Müzik) (2002)

Özel Canlı İstanbul Konseri (Popüler Müzik) (2003)

Türkiye Turnesi 2003 (Popüler Müzik) (2003)

Aç Pencereni (Belis-Seyhan Müzik) (2004)

Annemin Türküleri (DMC) (2005)

Akşam Üstü (Mod Müzik-Ozan Video) (2006)

Karagöz ve Hacivat (Mod Müzik) (2010)

Trilogy (Süper Müzik Yapım) (2010)

Dostane (DNK Müzik) (2014)

Best of Konserler (Süper Müzik Yapım) (2015)

Tam Bana Göre (Pasaj Müzik & Garaj Müzik) (2019)

Vasiyet (Pasaj Müzik) (2021)