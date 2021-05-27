Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın sunumuyla Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan eğlence programı "Kuzey'in Oğlu Volkan Konak" fragmanı yayınlandı. Fragmanda, eğlence programının 6. bölümüne Haluk Levent'in konuk olacağı anlaşıldı. Peki Haluk Levent kaç yaşında ve aslen nereli? Haluk Levent evli mi?

HALUK LEVENT KAÇ KAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde dünyaya gelen Haluk Levent 52 yaşındadır. Başarılı şarkılarının yanı sıra, son zamanlarda yaptığı hayır işleri ile gündeme gelen Haluk Levent, şarkıcı ve hayırseverdir.

9 kardeşin 8'ncisi olan Haluk Levent ilköğretimini İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Ardından Adana Atatürk Lisesini bitirmiştir. Üniversite döneminde sık sık alan değiştiren Levent sırasıyla; Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde öğrencilik yaptı. Üniversite sınavında başarı gösteren ünlü sanatçının eğitim hayatı için aynı şey söz konusu değildi. Levent'in istikrarlı bir şekilde üniversite hayatına devam edememesinde, ailesinin yaşadığı maddi zorlukların payı büyüktü. Sınavlarla uğraştığı dönemler ticari hayata atılan Levent başarısız oldu ve kendini yollara verdi. Ünlü şarkıcının ilk albümünün adının "Yollarda" olmasının nedeni geçmişte yaşadığı acı deneyimlerdir. "Yollarda" albümü 1993 yılında çıktı. Söz konusu albüm bir anda iki yüz bin satılmıştır.