MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent kaç yaşında ve aslen nereli? Haluk Levent evli mi?

Haluk Levent kaç yaşında ve aslen nereli? Haluk Levent evli mi?

27.05.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan "Kuzey'in Oğlu Volkan Konak" programının konukları arasında Haluk Levent de yerini aldı. Bunun üzerine izleyiciler Haluk Levent'in hayatını araştırmaya başladı. Haluk Levent kaç yaşında ve aslen nereli? Haluk Levent evli mi? İşte detaylar...

Haluk Levent kaç yaşında ve aslen nereli? Haluk Levent evli mi?

Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın sunumuyla Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan eğlence programı "Kuzey'in Oğlu Volkan Konak" fragmanı yayınlandı. Fragmanda, eğlence programının 6. bölümüne Haluk Levent'in konuk olacağı anlaşıldı. Peki Haluk Levent kaç yaşında ve aslen nereli? Haluk Levent evli mi?

HALUK LEVENT KAÇ KAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde dünyaya gelen Haluk Levent 52 yaşındadır. Başarılı şarkılarının yanı sıra, son zamanlarda yaptığı hayır işleri ile gündeme gelen Haluk Levent, şarkıcı ve hayırseverdir.

9 kardeşin 8'ncisi olan Haluk Levent ilköğretimini İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Ardından Adana Atatürk Lisesini bitirmiştir. Üniversite döneminde sık sık alan değiştiren Levent sırasıyla; Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde öğrencilik yaptı. Üniversite sınavında başarı gösteren ünlü sanatçının eğitim hayatı için aynı şey söz konusu değildi. Levent'in istikrarlı bir şekilde üniversite hayatına devam edememesinde, ailesinin yaşadığı maddi zorlukların payı büyüktü. Sınavlarla uğraştığı dönemler ticari hayata atılan Levent başarısız oldu ve kendini yollara verdi. Ünlü şarkıcının ilk albümünün adının "Yollarda" olmasının nedeni geçmişte yaşadığı acı deneyimlerdir. "Yollarda" albümü 1993 yılında çıktı. Söz konusu albüm bir anda iki yüz bin satılmıştır.

Haluk Levent kariyer hayatı boyunca on beş albüm, on bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), hazırlamış, gerçekleştirmiştir.

Son zamanlarda, yaptığı hayır işleriyle konuşulan Haluk Levent 4 sene önce "Ahbap" adlı dernek kurarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başladı.

HALUK LEVENT EVLİ Mİ?

Başarılı şarkılı Haluk Levent, 2004'te Neslin Yonarlar ile dünya evine girmiş, 2017'de boşanmıştır. Haluk Levent'in Ela Acil adında bir kız çocuğu vardır.

HALUK LEVENT ALBÜMLERİ

Haluk Levent'in albümleri aşağıdaki gibidir:

Bir Gece Vakti (Prestij Müzik) (1995)
Arkadaş (Prestij Müzik) (1996)
Mektup (Prestij Müzik) (1997)
Yine Ayrılık (Prestij Müzik) (1998)
leyla.com (Prestij Müzik) (2000)
Kral Çıplak (Prestij Müzik) (2001)
Bir Erkeğin Günlüğü (Popüler Müzik) (2002)
Özel Canlı İstanbul Konseri (Popüler Müzik) (2003)
Türkiye Turnesi 2003 (Popüler Müzik) (2003)
Aç Pencereni (Belis-Seyhan Müzik) (2004)
Annemin Türküleri (DMC) (2005)
Akşam Üstü (Mod Müzik-Ozan Video) (2006)
Karagöz ve Hacivat (Mod Müzik) (2010)
Trilogy (Süper Müzik Yapım) (2010)
Dostane (DNK Müzik) (2014)
Best of Konserler (Süper Müzik Yapım) (2015)
Tam Bana Göre (Pasaj Müzik & Garaj Müzik) (2019)
Vasiyet (Pasaj Müzik) (2021)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ezgi Mola'dan güldüren itiraf: "Seni seviyorum ama..."Ezgi Mola'dan güldüren itiraf: "Seni seviyorum ama..."
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Star TV Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Aydın'da iğrenç olay! Küçük kızların ifadesi ortaya çıkardı

Aydın'da iğrenç olay! Küçük kızların ifadesi ortaya çıkardı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerle gül topladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerle gül topladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.