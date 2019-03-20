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Haluk Levent konser gelirini Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanlara bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 00:04 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında, sahne alan Sanatçı Haluk Levent, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında, sahne alan Sanatçı Haluk Levent, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Haluk Levent, konserinin gelirini ise Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybeden müslümanlar için bağışladı.

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında Sanatçı Haluk Levent rüzgarı esti. Cumhuriyet Meydanı'nda, sahne alan Haluk Levent, Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konserde Haluk Levent sahneye 'Uçak Yaparım' şarkısıyla çıktı. Çanakkale'lilerin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü'nü kutlayan Haluk Levent'in şarkılarına hayranları da eşlik etti.

KONSER GELİRİNİ YENİ ZELANDA'DA HAYATINI KAYBEDEN MÜSLÜMANLARA BAĞIŞLADI

ABD'de Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanların yakınları için yardım kampanyası başlatıldığını belirten Haluk Levent, "Yeni Zelanda'da terörist faaliyeti sonrasında öldürülen müslümanlar için yardım toplanıyor. Dedik ki, niye bizim Çanakkale konserimizin gelirini biz vermiyoruz. Yeni Zelanda'ya aslında bir anlamı da var. Yeni Zelanda ile burası arasında yıllardan beri bir köprü oluşmuş" dedi.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ'

Konserde konuşan ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yılı'nı kutlayan Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Eğer bu ülkede, bu kentte kardeşçe, barış içerisinde özgürce yaşayabiliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize borçluyuz. Şimdi bu güzel zaferin sonunda bir etkinlik düzenlememiz gerekir, kutlamamız gerekir. E peki kim olmalı diye düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen Haluk Levent. Özellikle Yeni Zelanda'daki şehit olmuş müslüman kardeşlerimize bu konserin gelirini bağışlamış olması sözde değil, özde insan olduğunu gösteriyor. İşte Çanakkale bu. Çanakkale böyle insanlara layık. Onun için teşekkür ediyorum. Kırmadı, geldi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Haluk Levent'e çeşitli hediyeler takdim etti. Haluk Levent birbirinden güzel parçalar ile Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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