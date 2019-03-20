Haluk Levent konser gelirini Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanlara bağışladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında, sahne alan Sanatçı Haluk Levent, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Haluk Levent, konserinin gelirini ise Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybeden müslümanlar için bağışladı.

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında Sanatçı Haluk Levent rüzgarı esti. Cumhuriyet Meydanı'nda, sahne alan Haluk Levent, Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konserde Haluk Levent sahneye 'Uçak Yaparım' şarkısıyla çıktı. Çanakkale'lilerin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü'nü kutlayan Haluk Levent'in şarkılarına hayranları da eşlik etti.

KONSER GELİRİNİ YENİ ZELANDA'DA HAYATINI KAYBEDEN MÜSLÜMANLARA BAĞIŞLADI

ABD'de Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanların yakınları için yardım kampanyası başlatıldığını belirten Haluk Levent, "Yeni Zelanda'da terörist faaliyeti sonrasında öldürülen müslümanlar için yardım toplanıyor. Dedik ki, niye bizim Çanakkale konserimizin gelirini biz vermiyoruz. Yeni Zelanda'ya aslında bir anlamı da var. Yeni Zelanda ile burası arasında yıllardan beri bir köprü oluşmuş" dedi.