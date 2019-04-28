HABER

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kumluca’da sahne alan Haluk Levent’e, konser sonunda salkım domateslerden oluşan kolye hediye edildi.

Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kumluca’da sahne alan Haluk Levent’e, konser sonunda salkım domateslerden oluşan kolye hediye edildi. Kolyeyi boynuna takan Levent, “Arkadaşlar burada muazzam bir magazin oyununa geliyorum. Bakın bunu yapacaklar ve yarın gazetelerde manşet şu, ’domates güzeli’ dedi.
Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali’nin bu yıl 20’ncisi düzenlendi. Festival kapsamında şarkıcı Haluk Levent de konser verdi. Konser sonunda Levent’e salkım domateslerden oluşan kolye takdim edilmek istendi. Levent, “Arkadaşlar burada muazzam bir magazin oyununa geliyorum. Bakın bunu yapacaklar ve yarın gazetelerde manşet şu, ‘domates güzeli’" ifadelerinde bulundu.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise sanatçı Levent’i, "Domates güzeli değil, domates kralı seçileceksiniz" diyerek ikna etmeye çalıştı.

"Ben bu tuzağa sayenizde düştüm"
Haluk Levent, vatandaşların "al" tezahüratlarına daha fazla dayanamayarak, “Arkadaşlar bildiğiniz gibi domates kraliçesi vardı. Ben domates kralı oldum. Burada bir tuzak var. Ben bu tuzağa sayenizde düştüm. Madem siz istediniz, arkadaşlar burada gördüğünüz tüm domatesleri alın. Götürelim, bunlar istedi. Yarınki gazete manşetlerini görebiliyorum. Ben bittim” şeklinde espri yaptı.
Konuşmaların ardından sahneden inen Levent, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı. Festivalde geceye katkıda bulunan firma sahiplerine de plaket verildi. Haluk Levent’in konserinin ardından ise havai fişek gösterisi yapıldı.

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu

Haluk Levent, Kumluca’da domates kralı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.