Haluk Levent, Kuşadalıları coşturdu

Kahraman DURAK/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması organizasyonunda, Haluk Levent sahneye çıktı. Haluk Levent, sevilen şarkılarıyla eğlenceli bir gece yaşattı.

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 5'nci gününde ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent'i ağırladı. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'ndaki konseri, binlerce kişi izledi. Sahne öncesi konuşan ve kadına yönelik şiddete tepki gösteren Haluk Levent, "Artık yasalar caydırıcı olsun. Cinayeti işleyen kişiye sakal tıraşı olup takım elbise giydi diye indirim verilmesin. Kadın cinayetleri kurguludur, en ağır şekilde ceza verilmelidir. Hakimler ve savcılarımıza sesleniyorum. Sizlerin eşlerine, kızlarınıza, yakınlarınıza bu şiddet uygulansa ne yapardınız? Artık gereğini yapın" dedi.

Haluk Levent, ardından sahneye çıkarak performansını sergiledi. Türküler eşliğinde zeybek ve horon oynayan Haluk Levent, izleyicileri coşturdu. Haluk Levent hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, ayrıca yaşlı bir seveniyle dans da etti. Coşkunun zirve yaptığı anlarda bir ara hoparlörlerin üstüne çıkan Haluk Levent, şarkılarını burada söyledi. Haluk Levent, konser alanını dolduranlara keyifli saatler yaşattı. Levent, konserin finalinde İzmir Marşı'nı alanı dolduranlarla hep bir ağızdan söyledi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tibet Özer, sahneye gelerek, İzmir'de 9 Eylül'de, yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için konser verecek olan Haluk Levent'e fidan hediye etti.