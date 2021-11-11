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Haluk Levent'le Yeniden İsmail Efe kimdir?

11.11.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı şarkılarıyla ve karakteriyle halkın sevgisini kazanan Haluk Levent'in televizyon ekranlarında yayınlanan programı ilgiyle izleniyor. Sevilen programda İsmail Efe'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki Haluk Levent'le Yeniden İsmail Efe kimdir? İşte ayrıntılar...

Haluk Levent'le Yeniden İsmail Efe kimdir?

Haluk Levent'in televizyon ekranlarında yayınlanan programı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Sevilen programda İsmail Efe'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki Haluk Levent'le Yeniden İsmail Efe kimdir?

HALUK LEVENT'LE YENİDEN İSMAİL EFE KİMDİR?

7'den 70'e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyirciyle buluşan Haluk Levent, sosyal medya projeleriyle ses getirmesinin ardından şimdi de ekranlarda sesini duyuramayanların sesi olacak. Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Gerçek yaşam hikayeleri ekrana taşınacak.

Ayrıca programda tanınmış isimler de konuk olarak yer alarak müzikle eşlik ediliyor.

Star TV ekranlarında, uzun süredir beklenen program Haluk Levent'le Yeniden, 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:00'de canlı olarak ilk bölümü ile ekrandaki yerini almıştı. Bugün dahil her hafta Perşembe akşamı ekrana gelmeye devam edecek.

Sevilen programda İsmail için çözümler bulunup bulunmayacağı merak ediliyor. Küçük İsmail'in kim olduğunun ayrıntıları bugün yayınlanan programda ekranlarda olacak.

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Haluk Levent

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