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Haluk Levent müzisyenler için elini taşın altına koydu: "Ankara'ya gidiyoruz!"

01.06.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dün akşam açıklanan yeni pandemi kurallarında kültür- sanat sektörünün yer alamaması üzerine müzisyenler için dayanışma başlattı. Elini taşın altına koyan Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müzisyenlerin ödenmemiş faturaları için destek olacağını belirtti.

Haluk Levent müzisyenler için elini taşın altına koydu: "Ankara'ya gidiyoruz!"

Uzun süredir Covid-19 virüsü nedeniyle ülkemizde sıkı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 17 günlük kapanma kararının ardından gözler 1 Haziran ve sonrası için geçerli olacak yeni kararlara çevrilmişti. Dün akşam açıklanan kademeli normalleşme takviminde kültür ve sanat sektörü çalışanları için herhangi bir adım atılmaması tepkilere neden oldu. Şarkıcı Haluk Levent ise Twitter üzeriden yaptığı paylaşımda müzisyenler için harekete geçtiğini duyurdu.

MÜZİSYENLER İÇİN DAYANIŞMA BAŞLATTI

Onlarca müzisyen ve bu sektörde görev alan açıklanan yeni kararların ardından isyan etti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise bu kez elini müzisyenlere uzattı ve bir kampanya başlatacağını ifade etti. Levent, "Ne olacak bu müzisyenlerin , sahne emekçilerinin durumu? Ahbap’lar olarak “elimizden ne gelir” diye düşündük, taşındık." ifadelerini kullandı.

ANKARA'YA GİDECEĞİ MÜJDESİNİ VERDİ

Levent, AHBAP ile bulduğu çözümü şu sözler ile ifade etti: "Müzisyenler! Ödenmemiş su,elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. (Bugün Saat 14.30 da başvuru açacağız)"
Aynı zamanda başarılı şarkıcı alınan kararlara ilişkinde dayanışma başlatacağını da müjdeledi. Levent" Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız." sözlerine yer verdi.

ANKARA İÇİN MÜZİSYEN HEYETİ KURULDU

Ünlü şarkıcı Haluk Levent müzisyenlerin sesini duyurmak ve yeni kararlarda yok sayılmasını yeniden oturup düşünülmesi için bir heyet ile Ankara'ya gideceğini belirtmişti. Açıklamasından kısa bir süre sonra Levent, güzel haberi verdi. Twitter hesabından konuya ilişkin gelişmeleri aktaran ünlü şarkıcı, "Çözüm için, konserlerimizin için Ankara’ya gitmek istediğimizi belirtmiştik. Birçok sanatçı dostumuz aradı. Hepsine teşekkür ediyoruz. 5 kişilik ekip oluşturduk. Burhan Şeşen, Ceylan Ertem, Gripin ve Manga grubu ile birlikte tüm sahne emekçileri için çözüm arayacağız." dedi.


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