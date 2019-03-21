Haluk Levent parçalarını Öykü Arin ve lösemili çocuklar söyledi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, İzmir Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda ilik nakli bekleyen Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için sahne aldı. Sevilen şarkılarını ilik bekleyenler için seslendiren Levent'in konserine gelenler, kök hücre bağışında bulunduktan sonra, sanatçının sevilen parçalarını dinledi. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, kızının çok fazla vaktinin kalmadığını belirterek, donör olunması çağrısını yineledi. Haluk Levent de, insanların hayat kurtarmak için konsere geldiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tıpta nadir görülen, juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi konulan ve uygun ilik bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası, devam ediyor. Bir çok ünlü ismin destek verdiği kampanyaya, ünlü şarkıcı Haluk Levent de katıldı. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda, Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte, sevilen parçalarını ilik nakli bekleyen hastalar için seslendiren Haluk Levent'in konserine gelenler, önce Kızılay'ın kan bağışı aracında kök hücre bağışında bulundu. Daha sonra Haluk Levent'in parçaları ile eğlenen müzikseverler, donör olunması çağrısı yaptı. Sanatçı Haluk Levent, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemle gurur duyuyorum. Buradaki dostlarımla gurur duyuyorum. İyi ki onların abisi olmuşum. Kuyrukta binlerce insan bir çocuğu kurtarmak için kök hücre bağışında bulunuyor. Binlerce çocuğu kurtarmak için buradalar. Bundan daha keyifli bir şey olabilir mi? O nedenle ben çok mutluyum" dedi. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı da, "Burada kök hücre bağışı yapan ve yapmak isteyen binlerce insanla buluştuk. Sağ olsun Haluk Levent bizi kırmayarak İzmir'e geldi ve kök hücre bağışı yapanlara bir konser verdi. Hem ona çok teşekkür ediyorum hem de bu kampanya süresinde emek veren arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.