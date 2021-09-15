MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent pişmanlığını açıkladı: Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı

Haluk Levent pişmanlığını açıkladı: Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı

15.09.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, 17 Ağustos depreminin ardından bölgeye giden isimler arasında yer almıştı. Levent, o dönemki görüntülerinin yeniden paylaşılması üzerine pişmanlığını açıklayarak, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor" dedi.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında yardımlara koşan ünlü sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin en büyük depremleri arasında yer alan 17 Ağustos depreminin ardından bölgeye giden isimler arasında yer almıştı. Depremzedelerle buluşma anları sosyal medyada bir kez daha paylaşılan Levent, o dönemden bu yana içinden atamadığı pişmanlığı dile getirdi.

Sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı Haluk Levent'in 99 depreminde çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.

"GÖRÜNTÜLERİ GÖRDÜKÇE İÇİM GİDİYOR"

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Haluk Levent, "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik" dedi.

hl1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"
Binlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdiBinlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdi
Defne Samyeli: Covid-19 gitti!Defne Samyeli: Covid-19 gitti!
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dikkat! Valilikten sel ve dolu uyarısı

Dikkat! Valilikten sel ve dolu uyarısı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Zahide Yetiş yazlıkta! Dekoltesi başına bela aldı

Zahide Yetiş yazlıkta! Dekoltesi başına bela aldı

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.