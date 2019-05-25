Haluk Levent, serebral palsi hastası hayranı ile düet yaptı

Şarkıcı Haluk Levent, Ankara'da serabral palsi (SP- beyin felci) hastası hayranı 10'uncu sınıf öğrencisi Gizem Yılmaz'ın çağrısı üzerine, Türk Eğitim Derneği'nin (TED) tam destek burslu öğrencileri için ücretsiz konser verdi. Levent, hayranı Gizem ile mini düet yaptı.

TED'in tam destek burslu öğrencilerinden serabral palsi hastası Gizem Yılmaz'ın, "Haluk Levent abi, bu şarkıyı seninle söylemek istiyorum" diye çağrıda bulunduğu video, sosyal medyada paylaşılarak, Haluk Levent'e de gönderildi. Videoyu izleyen Levent, hayranının çağrısına kulak vererek, TED'in tam destek burslu öğrencileri için Ankara'da ücretsiz konser verdi. TED Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen konserin orkestrasında, TED Ankara Koleji öğrencileri de yer aldı. Haluk Levent, öğrencilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Levent'e alanı dolduran öğrenciler de eşlik etti. Haluk Levent, yaklaşık 2 saat süren konserde genç hayranlarını coşturdu.

DÜET YAPTILAR

Daha sonra Haluk Levent, serabral palsi hastası Gizem Yılmaz ile mini düet gerçekleştirdi. Düet sonrası mutluluğunu paylaşan Gizem Yılmaz, "Çok güzel şeyler hissediyorum. Çok mutluyum" dedi.