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Haluk Levent siyasi ankette ismini görünce tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 12:02 | Son Güncelleme

AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya mecrası Twitter'dan bir hesabın yayınladığı anketin seçenekleri arasında kendisine de yer verilmesine tepki gösterdi.

Haluk Levent siyasi ankette ismini görünce tepki gösterdi

Haluk Levent siyasi anketlere adının karışmasına sert çıktı. "Yüz kez yazdım, yine yazıyorum" diyen Levent açıklamasında "Beni ve Ahbap'ları politikleştirmeyin lütfen. Bu tip anketlere beni koymayın” diyen Levent, “Politik mücadele benim başarabileceğim bir alan değil" dedi.

Twitter’da bir hesap, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında olası erken seçimde hangi aday daha etkili olur? Tayyip Beyin karşısına çıkarabilecek en güçlü aday kimdir? Diğer diyenler aklına gelen birisi varsa yazsın” diyerek bir anket açtı. Söz konusu hesap anketteki seçeneklere, “Ali Babacan, Muharrem İnce ve Haluk Levent’in ismini yazdı.

Levent söz konusu ankete sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“Mevcut siyasi partilerin birine girsem milletvekili olsam, genel başkanın dediklerinin dışına çıkmaktan partiden hemen atarlar beni” diyen Levent, “Hayallerimi yaşıyorum zaten ve mutluyum. Ne yapayım siyaseti?” ifadelerini kullandı.


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