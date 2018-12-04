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Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 21:35 | Son Güncelleme

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle sayısız sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren ve çok sayıda kişiye yardım ulaştıran sanatçı Haluk Levent, son olarak küçük bir kızın işitme cihazı ihtiyacı için harekete geçti. İşitme cihazını alan kişiye evinde kahvaltı hazırlayacağını söyleyen Haluk Levent sözünü tuttu. Ünlü sanatçı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Haluk Levent son olarak işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için seferber oldu. Sosyal medya hesabından küçük Elif'e işitme cihazı alınması için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, bu cihazı alacak kişinin evine giderek kendi elleriyle kahvaltı hazırlayacağını duyurdu. Levent'in çağrısını gören bir yardımsever küçük kız için işitme cihazını aldı. Haluk Levent de verdiği kahvaltı sözünü tuttu.

Hayırsever takipçisinin evine giden Haluk Levent kendi elleriyle aileye kahvaltı hazırladı. Ünlü sanatçı o sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan 'Söz vermiştim.. Elif’in işitme cihazını kim alırsa onlara misafir olup yemek yapacaktım. 'hasanaabiniz' e uğradım bu sabah. Ona ve eşi Dilay hanıma kahvaltı hazırladım' notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
haluk levent AHBAP

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