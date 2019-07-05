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Haluk Levent, tedavi gören genç kız için şarkı söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan ve beyin tümörü nedeniyle kemoterapi tedavisi gören 19 yaşındaki İrem Atan'ın, Ege turnesinde olan Haluk Levent'e sosyal medya üzerinden yaptığı 'Lütfen bir çay içelim' çağrısı, yanıtsız kalmadı.

Haluk Levent, tedavi gören genç kız için şarkı söyledi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan ve beyin tümörü nedeniyle kemoterapi tedavisi gören 19 yaşındaki İrem Atan'ın, Ege turnesinde olan Haluk Levent'e sosyal medya üzerinden yaptığı 'Lütfen bir çay içelim' çağrısı, yanıtsız kalmadı. Kordon'da hayranıyla bir araya gelen Haluk Levent, genç kız ile birlikte çay içti, gitar çalıp şarkı söyledi.
İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İrem Atan, 2,5 ay önce baş ağrısı ve unutkanlık şikayetleriyle Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından beyin tümörü teşhisi konulan genç kıza kemoterapi tedavisi uygulanmaya başladı. Zor bir süreçten geçen ve aynı zamanda Haluk Levent hayranı olan İrem, sosyal medyadan paylaştığı 'Ağabeyim beni kırmazsın bence artık, Ege turnesine gidiyormuşsun, lütfen beni duy bir çay içelim seni seviyorum ağabey' mesajıyla şarkıcıya çağrıda bulundu. Haluk Levent ise bu paylaşıma 'İçer miyiz? İçeriz içeriz' şeklinde yanıt vererek genç kızla İzmir'deki Birinci Kordon'da bir araya geldi. Kordon'da gitar çalıp genç kıza şarkı söyleyen Haluk Levent, takdir topladı.
Böyle bir geri dönüş almayı beklemediğini söyleyen İrem ise "İzmir çevresinde olduğunu duydum ve Haluk Levent ile iletişime geçmek istedim. Sağ olsun beni kırmadı ve bir araya geldik. Çay içtik, sohbet ettik. Bana gitarıyla birçok şarkı söyledi. Tedavim sırasında bana destek vereceğini ve her zaman yanımda olacağını söyledi. Hayatımın en mutlu, en güzel günüydü" dedi.

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Haluk Levent, tedavi gören genç kız için şarkı söylediHaluk Levent, tedavi gören genç kız için şarkı söylediHaluk Levent, tedavi gören genç kız için şarkı söylediHaluk Levent, tedavi gören genç kız için şarkı söyledi

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