Haluk Levent'ten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibine teşekkür

Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şahin Ağa karakterini canlandıran oyuncu Turgay Tanülkü, sahne emekçilerine destek için Ahbap Kurucusu Haluk Levent'le bir araya geldi.

Turgay Tanülkü ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibine teşekkür etti ve şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili @TANULKUTurgay abimiz Ahbap’a uğradı. Dünkü gece için gelememişti (set’ten dolayı). Turgay abi ve arkadaşları sahne emekçilerinin yanında oldu başından beri.

Ona ve @eskiyatv ekibine teşekkür ediyoruz. #SahneyeSesVer"

