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Haluk Levent’ten ilkokul bahçesinde mini konser

24.05.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Haluk Levent, Avcılar'daki bir ilkokulun bahçesinde mini konser verdi.

Haluk Levent’ten ilkokul bahçesinde mini konser

Haluk Levent, Cihangir Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nun bahçesinde kurulan sahnede konser verdi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Levent, "Aile sıkıntılarından dolayı yıllardır destek olduğumuz çocuklar var.

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Okullarına geleceğimi söylemiştim. Söz verdim, bir iki şarkı söyleyeceğim şimdi" dedi. Levent'in en sevilen 5 şarkısını seslendirdiği konsere öğrencilerin yanı sıra veliler de büyük ilgi gösterdi.

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Okul çevresindeki binalarda oturanlar da Haluk Levent'in şarkılarına, özellikle de İzmir Marşı'na balkonlarından eşlik etti.


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Haluk Levent
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