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Haluk Levent'ten işçilere baklavalı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 03:43 | Son Güncelleme

Müzisyen Haluk Levent, işçilere verdiği desteğini sürdürüyor. Bu kez de Cargill işçilerinin yanına giden Levent, işçilere baklava ikram etti.

Haluk Levent'ten işçilere baklavalı destek

ABD'li gıda üreticisi Cargill'in Bursa'da bulunan fabrikasındaki görevlerine, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle son verilen 14 işçi, İstanbul'a yürüyüş başlatmıştı.

Müzisyen Haluk Levent 4 gündür yürüyen işçilere baklavalı sürpriz yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "153 gündür süren ve 4 gündür Orhangazi'den İstanbul'a yürüyen Cargill işçileri çay içmeye davet ettiler.. Boş gelmedim baklava ikram ettim..???????? Eyy hükümet! Eyy muhalefet! Lütfen bi gelin şu işçileri dinleyin.. Ben anca şarkı söylerim ama siz çözersiniz durumu.." dedi.


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Cargill işçileri Haluk Levent işçilere destek baklava

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