Haluk Levent'ten işçilere baklavalı destek

ABD'li gıda üreticisi Cargill'in Bursa'da bulunan fabrikasındaki görevlerine, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle son verilen 14 işçi, İstanbul'a yürüyüş başlatmıştı.

Müzisyen Haluk Levent 4 gündür yürüyen işçilere baklavalı sürpriz yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "153 gündür süren ve 4 gündür Orhangazi'den İstanbul'a yürüyen Cargill işçileri çay içmeye davet ettiler.. Boş gelmedim baklava ikram ettim..???????? Eyy hükümet! Eyy muhalefet! Lütfen bi gelin şu işçileri dinleyin.. Ben anca şarkı söylerim ama siz çözersiniz durumu.." dedi.

153 gündür süren ve 4 gündür Orhangazi'den İstanbul'a yürüyen Cargill işçileri çay içmeye davet ettiler.. Boş gelmedim baklava ikram ettim..????????

Eyy hükümet!

Eyy muhalefet!

Lütfen bi gelin şu işçileri dinleyin..

Ben anca şarkı söylerim ama siz çözersiniz durumu.. pic.twitter.com/zxQJkCBnFd — Haluk Levent (@haluk_levent) 16 Eylül 2018



