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Haluk Levent'ten Migros işçileri açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü

20.02.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Migros'ta çalışan ve aldıkları zamların iyileştirilmesini isteyen işçilerin eylemleri günlerdir devam ederken, AHBAP Başkanı Haluk Levent'ten sürpriz bir açıklama geldi. Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla, Migros işçileri ile taşeron firma arasında tüm sorunların çözüldüğünü duyurdu. Levent, Ahbap Derneği’nde yapılan 8 saatlik toplantının ardından anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Haluk Levent'ten Migros işçileri açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü

Migros depolarında çalışan işçilerin yüzde 8 zam teklifine karşı başlattıkları eylemler günlerdir devam ediyordu. İyileştirme talep eden işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de devreye girmiş ve "Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." sözleriyle soruşturma başlatılacağını duyurmuştu.

"TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ"

Bu gelişmelerin ardından ise AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent'ten sürpriz bir açıklama geldi. Levent, Migros işçilerinin yaşadığı tüm sorunların çözüldüğünü açıkladı.

Levent'in sosyal medya hesabından "Haluk abiden sizlere mesaj var. “Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık (8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginiz" paylaşımı yaptı.

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"DETAYLI AÇIKLAMALAR YAPILACAK"

Levent paylaşımın devamında ise "Detaylı açıklamalar @DGDSEN ve @usgrup_tr16 tarafından en kısa sürede yapılacak" bilgisini verdi.

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