Haluk Levent'ten Migros işçileri açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü

Migros depolarında çalışan işçilerin yüzde 8 zam teklifine karşı başlattıkları eylemler günlerdir devam ediyordu. İyileştirme talep eden işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de devreye girmiş ve "Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." sözleriyle soruşturma başlatılacağını duyurmuştu.

"TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ"

Bu gelişmelerin ardından ise AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent'ten sürpriz bir açıklama geldi. Levent, Migros işçilerinin yaşadığı tüm sorunların çözüldüğünü açıkladı.

Levent'in sosyal medya hesabından "Haluk abiden sizlere mesaj var. “Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık (8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginiz" paylaşımı yaptı.

"DETAYLI AÇIKLAMALAR YAPILACAK"

Levent paylaşımın devamında ise "Detaylı açıklamalar @DGDSEN ve @usgrup_tr16 tarafından en kısa sürede yapılacak" bilgisini verdi.



