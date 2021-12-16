Haluk Levent'ten SMA'lı çocuklar için çağrı: Artık 30 milyon TL lazım

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardıma koşan Haluk Levent, SMA sosyal medyadan SMA'lı çocuklar için çağrıda bulundu.

SMA'lı çocuklar için 18 milyon TL toplanması gerekirken, şu anda 30 milyon TL toplanması gerektiğini belirten Levent, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

"PARA HAYAL OLDU"

Ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL yi bulmamız gerekiyordu. Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada @Novartis'e çağrım var. TEDAVİ ETTİĞİNİZ ÇOCUKLARIN SON DURUMLARINI, AYLIK GELİŞİMLERİNİ SİTENİZDE GÖREMİYORUZ! BİLGİ LÜTFEN!"

