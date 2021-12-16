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Haluk Levent'ten SMA'lı çocuklar için çağrı: Artık 30 milyon TL lazım

16.12.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından SMA'lı çocukları için önemli bir çağrı yaptı. AHBAP aracılığıyla SMA'lı çocuklar için uzun süredir yardım toplayan Levent, ihtiyaç duyulan paranın arttığını söyledi. Levent paylaşımında, "SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. 18 milyon TL bulmamız gerekiyordu Şimdi 30 milyon TL lazım" dedi.

Haluk Levent'ten SMA'lı çocuklar için çağrı: Artık 30 milyon TL lazım

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardıma koşan Haluk Levent, SMA sosyal medyadan SMA'lı çocuklar için çağrıda bulundu.

SMA'lı çocuklar için 18 milyon TL toplanması gerekirken, şu anda 30 milyon TL toplanması gerektiğini belirten Levent, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

"PARA HAYAL OLDU"

Ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL yi bulmamız gerekiyordu. Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada @Novartis'e çağrım var. TEDAVİ ETTİĞİNİZ ÇOCUKLARIN SON DURUMLARINI, AYLIK GELİŞİMLERİNİ SİTENİZDE GÖREMİYORUZ! BİLGİ LÜTFEN!"

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Haluk Levent
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