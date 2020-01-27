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Haluk Levent'ten yardım istediler! İkbal'in kulaklarına kavuşması için 250 bin lira lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde, doğuştan kulakları olmayan ve işitme cihazı ile duyabilen 7 yaşındaki İkbal Eksik'e, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastanenin doktorları kulak yapabileceklerini söyledi. Ancak bir dizi ameliyat için 250 bin lira istendi. Maddi durumu iyi olmayan aile de şarkıcı Haluk Levent ve Aydın Valiliği'nden yardım kampanyası başlatılması için destek istedi.

Savuca Mahallesi'nde yaşayan Eksik Ailesi'nin dört çocuğundan ikincisi olan İkbal Eksik, 7 yıl önce, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde kulakları olmadan (mikrotia hastası) dünyaya geldi. Aile, kızlarını tedavis için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İkbal Eksik'e 5 yaşına geldiğinde işitme cihazı takıldı. Aile, kızlarının kulak sahibi olabilmesi için çaba sarf ederken, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastaneden umutlandıran haber geldi.

Doktorlar, küçük İkbal'in bir dizi operasyonla işitme sorununun çözülebileceğini söyledi. Göğüs kafesinden alınacak kıkırdak ile kasık bölgesinden alınacak deri ile kulak kepçesi yapılacağı, ardından da kulak deliği açılarak İkbal'in duyması sağlanacağı bildirildi. Ancak, bu ameliyatlar için toplam 250 bin lira istendi.

Bir çimento fabrikasında işçi olarak çalışan baba Hikmek Eksik (39), Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu Haluk Levent'e Twitter hesabından ulaşıp, yardım istedi. Baba Eksik, ayrıca Aydın Valiliği'ne kızı için yardım kampanyası başlatılması için başvurdu.

Kızının bir an önce kulağa kavuşmasını isteyen Hikmet Eksik, "Şimdilik işitme cihazlarıyla duyabiliyor. Ameliyat olursa, herkes gibi kulakları olacak. Bu ameliyatı yaptıracak gücüm yok. 24 Ocak Cuma günü, Aydın Valiliği'nden yardım isteyerek, kampanya başlatılmasını istedik. Gereken başvuruyu yaptık. Ancak henüz onay gelmedi. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

'KIZIM KONUŞULANLARI ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR'

Anne Ayşe Eksik (32) de, "Kızım işitme cihazı ile duyabiliyor ancak bu yeterli olmuyor. Okulda öğretmeni ile arkadaşlarının dediklerini anlamakta güçlük çekiyor. İnşallah sesimizi duyan olur ve kızım sağlığına kavuşur" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIN KULAKLARI VAR, BENİM YOK'

Savuca İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi İkbal Eksik ise "Arkadaşlarımın kulakları var, benim yok. Onların konuştuklarını, bu nedenle iyi anlayamıyorum. Bir an önce ben de kulaklarıma kavuşmak ve herkes gibi duymak istiyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Muğla İkbal Eksik

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