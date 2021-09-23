MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent'ten yurt dışı açıklaması: Türkiye'ye döneceğim

Haluk Levent'ten yurt dışı açıklaması: Türkiye'ye döneceğim

23.09.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Levent, "Yurt dışına yerleşiyorum" tweeti hakkında "Müzik işleri için Avrupa'da çalışmam gerekecek. Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Haluk Levent'ten yurt dışı açıklaması: Türkiye'ye döneceğim

Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir programına konuk oldu. AHBAP Derneği ile yaptığı sivil toplum çalışmalarıyla dikkat çeken Levent, sosyal medyada gündem olan "Yurt dışına yerleşiyorum" tweeti hakkında konuştu.

Levent, 28 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerini kullandı.
haluk-levent-ten-herkesi-sasirtan-adim-turkiye-14361190_3343_m

‘HATA YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM’

Programda Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan müzisyen, AHBAP Derneği'ndeki başkanlık görevini bırakıp, önümüzdeki yıl yurt dışına taşınacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin şu şekilde konuştu:

hl2

"Tweette hata yaptığımı düşünüyorum. Algı olarak böyle anlaşılıyor. Ben de bir insanım, eksik yazabilirim. Yıllar önce söylemiştim, o dönemdeki tweetlerde var... Londra'da müzisyen arkadaşım var; Nicky Brown. Madonna'nın, Tom Jones'un sahne direktörlüğünü yapmış, kilise korosuyla işler yapan bir müzisyen. Ben de Orta Doğu'daki çocuklar için, savaştan bir şekilde yara almış, hayatları darmadağın olmuş çocuklar için şarkı yazmıştım, Arapça bir şarkı. Bu şarkının gerçek bir hikâyesi var, Suriye'de bir aile paramparça oluyor. Bunu bütün dünyaya kilise korosu ve Hollanda'da rap söyleyen bir arkadaşımla beraber yapacaktık. Bir türlü olmadı. 'Şimdi ben AHBAP'tayım gelemem' dedim. Arkadaşım 'Gelecek yıl kış gibi nasıl olur?' dedi, 'Harika olur' cevabını verdim. Kötü bir niyet olsa, 'AHBAP'tan ayrılıyorum' desem skandal olurdu..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştıAcun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştı
Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor!Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor!
Serdar Ortaç Beşiktaş'tan özür diledi! "Gaza getireyim derken..."Serdar Ortaç Beşiktaş'tan özür diledi! "Gaza getireyim derken..."
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

"5 general istifa etti" haberlerine MSB'den açıklama

"5 general istifa etti" haberlerine MSB'den açıklama

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şoke eden değişimin nedeni bakın neymiş

Şoke eden değişimin nedeni bakın neymiş

"Bakımsızsın" yorumlarına patladı

"Bakımsızsın" yorumlarına patladı

İşte Müge Anlı’nın sır gibi sakladığı kızı!

İşte Müge Anlı’nın sır gibi sakladığı kızı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.