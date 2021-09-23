Haluk Levent'ten yurt dışı açıklaması: Türkiye'ye döneceğim

Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir programına konuk oldu. AHBAP Derneği ile yaptığı sivil toplum çalışmalarıyla dikkat çeken Levent, sosyal medyada gündem olan "Yurt dışına yerleşiyorum" tweeti hakkında konuştu.

Levent, 28 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerini kullandı.



‘HATA YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM’

Programda Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan müzisyen, AHBAP Derneği'ndeki başkanlık görevini bırakıp, önümüzdeki yıl yurt dışına taşınacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin şu şekilde konuştu:

"Tweette hata yaptığımı düşünüyorum. Algı olarak böyle anlaşılıyor. Ben de bir insanım, eksik yazabilirim. Yıllar önce söylemiştim, o dönemdeki tweetlerde var... Londra'da müzisyen arkadaşım var; Nicky Brown. Madonna'nın, Tom Jones'un sahne direktörlüğünü yapmış, kilise korosuyla işler yapan bir müzisyen. Ben de Orta Doğu'daki çocuklar için, savaştan bir şekilde yara almış, hayatları darmadağın olmuş çocuklar için şarkı yazmıştım, Arapça bir şarkı. Bu şarkının gerçek bir hikâyesi var, Suriye'de bir aile paramparça oluyor. Bunu bütün dünyaya kilise korosu ve Hollanda'da rap söyleyen bir arkadaşımla beraber yapacaktık. Bir türlü olmadı. 'Şimdi ben AHBAP'tayım gelemem' dedim. Arkadaşım 'Gelecek yıl kış gibi nasıl olur?' dedi, 'Harika olur' cevabını verdim. Kötü bir niyet olsa, 'AHBAP'tan ayrılıyorum' desem skandal olurdu..."

