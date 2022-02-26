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Haluk Levent ve AHBAP'tan Ukrayna'ya insani yardım

26.02.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da halk sığınaklara kapanırken, insani yardım çalışmaları da hız kazandı. AFAD'ın, Kızılay'dan 5 TIR insani yardım malzemesinin yola çıktığını açıklamasının ardından, ünlü sanatçı Haluk Levent Ahbaplar platformu ile Ukrayna'ya insani yardım malzemesi gönderme kararı aldıklarını duyurdu.

Haluk Levent ve AHBAP'tan Ukrayna'ya insani yardım

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve Ahbaplar platformu, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti.

Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldıklarını ve TIR'ların 2-3 gün içinde yola çıkacağını belirtti.

Levent, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak" mesajını paylaştı.


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