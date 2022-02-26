Haluk Levent ve AHBAP'tan Ukrayna'ya insani yardım

Ünlü sanatçı Haluk Levent ve Ahbaplar platformu, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti.
Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldıklarını ve TIR'ların 2-3 gün içinde yola çıkacağını belirtti.
Levent, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak" mesajını paylaştı.
Ahbaplar olarak Ukrayna’ya 5 tır insani yardım kararı aldık.— Haluk Levent Ekip (@haluklevent) February 25, 2022
Yardım malzemesi taşıyan tırlar 2-3 gün içinde yola çıkacak.
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