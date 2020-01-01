HABER
  4. Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi

Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Haluk Levent, verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, hastanede tedavi gören iki küçük hayranına konser verdi.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, hastanede tedavi gören iki küçük hayranına konser verdi. Levent, hastanede yataklarında yatan çocuklara şarkı söylediği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Ünlü sanatçı Haluk Levent, yılbaşı akşamında Pendik Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki küçük hayranına konser verdi. Küçük hayranlarına verdiği sözü tuttuğunu belirterek hastanede konser veren Levent, küçük çocuklara mutlu bir yılbaşı akşamı yaşattı. Levent, hastanede çocuklara konser verdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yaptığı paylaşımda Levent, “Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Bursa’da Çin’in Doğu Türkistan politikaları protesto edildiBursa’da Çin’in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
Adana'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklamaAdana'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve dünya 2020'ye böyle girdi

2020 böyle karşılandı

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı

İstanbul'da yollar boş kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.