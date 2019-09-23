HABER

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 09:21 | Son Güncelleme

Adana’da 12 bin lira tutarındaki, ömrünü tamamlayan biyonik kulağını değiştiremeyen doğuştan işitme engelli 10 yaşındaki Halil’in yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent yetişti.

Adana’da 12 bin lira tutarındaki, ömrünü tamamlayan biyonik kulağını değiştiremeyen doğuştan işitme engelli 10 yaşındaki Halil’in yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent yetişti. Ünlü sanatçı sayesinde biyonik kulağına kavuşan Halil’in annesi Şükran Çelik, "Bir sanatçının bu kadar duyarlı olması bizi çok sevindirdi" dedi.
Şükran Çelik (34), 11 yıl önce oto tamircisi olan Sinan Çelik (37) ile evlendi. Bu evlilikten bir yıl sonra Halil (10) ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Ancak yapılan işitme testinde Halil’in duymadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Halil Çelik’e biyonik kulak takıldı. Bu sayede Halil duyup konuşabildi. Çiftin Halil’den 3 yıl sonra ise fiziksel engelli Çınar (7) ismini verdikleri bir çocukları daha oldu.
Aile iki çocuklarının sağlık problemleriyle boğuşurken, biyonik kulak ile duyan Halil, kulaklığı ömrünü tamamladığı için işitmemeye başladı. Bu durumun haber yapılması üzerine ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan ve AHBAP ismi verilen grup devreye girdi. Levent, haberi görünce ekibine aile ile iletişime geçilmesini söyledi. AHBAP grubu hemen aile ile iletişime geçip biyonik kulaklık alınabilmesi için çocuğun raporlarını istedi. Bir süre sonra ise İstanbul’dan 12 bin lira fark ödenerek biyonik kulaklık alınıp aileye gönderildi.
Kulaklığın alınmasına çok sevinen anne Şükran Çelik, hemen Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezine giderek yeni kulaklığı oğluna taktırdı. Yeni kulaklık ile daha iyi duyan Halil Çelik çok mutlu oldu. Anne Çelik ise bir sanatçının bu tür olaylara duyarlı olmasına çok sevindiklerini belirterek, "Oğlum Haluk Levent olmasa artık duyamayacaktı. Bu saatten sonra onun sayesinde duyuyor. Bizim çok mutlu etti ona çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonbahar ekinoksu nedir? 2019 Sonbahar ekinoksu için Google'dan doodle!

Sonbahar ekinoks ile neler değişir?

Günlük burç yorumları 23 Eylül Pazartesi - Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor

Son dakika! Şırnak ve Kuzey Irak'ta PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Peş peşe operasyon haberi geliyor

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.