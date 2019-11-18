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Haluk Levent’in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan son yolculuğuna uğurandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:54 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Haluk Levent’in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan son yolculuğuna uğurandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sezer, göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Tunahan Sezer’e iki yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu. Ünlü sanatçı Haluk Levent’in yardım kampanyası düzenlediği Tunahan Sezer, İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tunahan dün gece hayata gözlerini yumdu. Tunahan, bugün Yenişehir Hatuniye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayaz Mahalle mezarlığına göz yaşları içinde defnedildi.

Haluk Levent’in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan son yolculuğuna uğurandı

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