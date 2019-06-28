Haluk Levent’ten 29 Ekim sözü

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin sosyal medyadan yaptığı davet üzerine Atakum Yalı Kafe’de Başkan Deveci’nin konuğu olan ünlü sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Atakum’da konser sözü verdi. Başkan Deveci, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı çok önemsiyoruz. Bayramımızı Atakum’da çok güçlü bir şekilde, Karadeniz Bölgesi’nin tümünü buraya toplamaya çalışacağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Karadeniz Bölgesi turunda olan ünlü sanatçı Haluk Levent’i sosyal medya üzerinden davet etmesi üzerine, Levent ve Başkan Deveci Atakum Yalı Kafe’de buluşma gerçekleştirdi. Samimi bir havada geçen buluşmada Atakum Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı ve Haluk Levent’in Genel Başkanlığını yürüttüğü AHBAP’ın Atakum’daki çalışmaları hakkında sohbet gerçekleştirildi.

“29 Ekim’i önemsiyoruz”

Davetini kabul ettiği için Levent’e teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Sosyal medyadan Haluk Levent’in Karadeniz Bölgesi’nde olduğunu fark ettim ve Atakum’a davet ettim. O da kırmadı ve geldi. Davet ettim çünkü biz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı çok önemsiyoruz. Bayramımızı Atakum’da çok güçlü bir şekilde, Karadeniz Bölgesi’nin tümünü buraya toplamaya çalışacağız. Bugün de kahvaltıda onun pazarlığını yapmaya çalıştık. Haluk Levent’ten konser için kısmen sözünü aldık. Programlarını gerçekleştirebilirse, 29 Ekim’de Haluk Levent, Atakum’da olacak" diye konuştu.