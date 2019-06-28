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Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 01:08 | Son Güncelleme

 İZMİR’de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz'ın yardımına ünlü sanatçı Haluk Levent koştu.

Haluk Levent'ten Ateş Ayaz'a tedavi müjdesi 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren, 2,5 yaşındaki Ateş Ayaz'ın yardımına ünlü sanatçı Haluk Levent koştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün devreye girdiğini ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı müjdesini verdi.
İzmir’de oturan Nida ve Murat Balcı çiftinin ikinci çocukları Ateş Ayaz, bayramdan önce rahatsızlanınca Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ateş Ayaz'a yapılan tetkiklerde omuriliğinde 14 santimetrelik tümör olduğu saptandı. Omuriliğindeki tümör nedeniyle hareket edemeyen Ayaz bebek, solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Yaşanan olay nedeniyle büyük bir üzüntü yaşayan Balcı çifti, tümörün riskli bir bölgede olduğunu, ameliyatın riskli ve pahalı olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.
HALUK LEVENT'İN ÇAĞRISI YETKİLİLERE ULAŞTI
Balcı çiftinin yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent koştu. Sosyal medya hesabından konuyu gündeme getiren Haluk Levent, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yetkili makamların devreye girdiği ve Ateş Ayaz’ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı müjdesini verdi.
Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Ameliyat önümüzdeki günlerde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mehmet Selçuk tarafından yapılacak. Sağlık Bakanlığı’na, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

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