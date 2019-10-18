Haluk Levent'ten, Emine Bulut'un kızına ziyaret

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kızı F.B.B.'yi (10) Kırıkkale'de eğitim gördüğü okulda ziyaret ederek konser verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçen 18 Ağustos'ta annesi Emine Bulut, babası tarafından gözleri önünde öldürülen F.B.B'yi telefonla arayarak, kendisini ziyaret edeceği sözünü verdi. Haluk Levent, sözünü tutarak, bugün F.B.B.'yi, Kırıkkale'de eğitim gördüğü okulda ziyaret etti. Haluk Levent, basına kapalı gerçekleşen ziyarette F.B.B. ile görüştü. Ardından okulun salonunda öğrenciler için konser verdi. Yaklaşık 1 saat süren konser de basına kapalı gerçekleşti.

'GÜLEN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEDİM'

Okul çıkışı açıklamada bulunan Haluk Levent, olaydan sonra F.B.B. ile telefonda konuştuğunu söyleyerek, "O zaman kendisine söz vermiştim. Kızımızın, annesinin başına gelen bu talihsiz olaydan sonra gözyaşlarına, haykırışlarına tüm ülke olarak tanık olduk. Ben kızımızın gülen yüzünü görmek istedim" dedi.

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