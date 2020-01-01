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  4. Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri

Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi.

Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri

İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. 'Sözümü tutum' diyen Levent, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. Haluk Levent o anları 'Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum' notuyla paylaştı.

(FOTOĞRAF)

Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri

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