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Haluk Levent’ten işten çıkarılan market zinciri işçilerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

SAMSUN’da başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılıp, iş akitlerine son verilen, tazminat haklarını da almadıkları iddiasıyla protesto eylemleri yaparak haklarını arayan bir market zinciri çalışanlarına, şarkıcı Haluk Levent’ten destek geldi. Levent, sosyal medya hesabından, İstanbul'da gerçekleştireceği konserinin gelirlerini, işçilere dağıtacağını açıkladı.

Haluk Levent’ten işten çıkarılan market zinciri işçilerine destek

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılıp, iş akitlerine son verilen, tazminat haklarını da almadıkları iddiasıyla protesto eylemleri yaparak haklarını arayan bir market zinciri çalışanlarına, şarkıcı Haluk Levent’ten destek geldi. Levent, sosyal medya hesabından, İstanbul'da gerçekleştireceği konserinin gelirlerini, işçilere dağıtacağını açıkladı.
Türkiye genelinde faaliyette olan market zincirinin Samsun'daki kapanan şubelerinde çalışan yaklaşık 500 kişi, kıdem tazminatlarını ve iş çıkış belgelerini alamadıklarını öne sürerek, duruma tepki için eylemelere başladı. Başka bir firmaya devredilmesiyle 28 şubesinden 14’ünü kapatan bir market zincirinde, iş akitlerine son verilen ve eylerimi sürdürüp haklarını arayan işçilere, şarkıcı Haluk Levent destek oldu. Levent, sosyal medya üzerinden bulunduğu paylaşımda, 28 Kasım 2018 tarihinde İstanbul/Moda Kayıkhane’de gerçekleştireceği konserinin gelirlerini Samsun’da işten çıkarılan işçilere dağıtılacağını duyurdu.
Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı payşamında, "Az önce yetkililerle görüştüm. 28 Kasım 2018 tarihinde Moda Kayıkhane konser geliri tümden Samsun'daki marketin işçilerine dağıtılacak. Sorunları çözer mi? Çözmez. Amaç onların mücadelesinin yanında olduğumuzu göstermek. Bu işin sağı-solu yok işçi ülkenin temel direğidir" dedi.
GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANIP DESTEK VERDİ
Öte yandan Haluk Levent, işçilerin protestoları kapsamında dün Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdiği eylemlerine de cep telefonu üzerinden görüntülü bağlanıp, kendilerine destek mesajlarını iletti. Görüşme sonrası işçi grubu, Levent’e ait bir şarkıyı seslendirerek, desteklerinden ötürü kendisine teşekkür etti.
TBMM GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI
Bu arada, daha önce tazminatlarını almak için birçok eylem gerçekleştiren işçilerin mücadelesi, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu tarafından, TBMM gündemine de taşınmıştı.

FOTOĞRAFLI

Haluk Levent’ten işten çıkarılan market zinciri işçilerine destekHaluk Levent’ten işten çıkarılan market zinciri işçilerine destekHaluk Levent’ten işten çıkarılan market zinciri işçilerine destek

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