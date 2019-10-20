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Haluk Levent’ten İzmir’de muhteşem konser

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

İzmir’de bir alışveriş merkezinin düzenlediği konserde sahneye çıkan Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Haluk Levent, konserin tüm gelirini Nusaybin’de bir patlamada evleri hasar gören ve aileleri ile birlikte Mardin’de bir otele yerleştirilen ailelerin konaklama masrafları için bağışladı.Hilltown Karşıyaka AVM’nin ünlü isimleri ziyaretçileriyle buluşturacağı konserlerin ilkinde Haluk Levent sahne aldı.

İzmir’de bir alışveriş merkezinin düzenlediği konserde sahneye çıkan Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Haluk Levent, konserin tüm gelirini Nusaybin’de bir patlamada evleri hasar gören ve aileleri ile birlikte Mardin’de bir otele yerleştirilen ailelerin konaklama masrafları için bağışladı.
Hilltown Karşıyaka AVM’nin ünlü isimleri ziyaretçileriyle buluşturacağı konserlerin ilkinde Haluk Levent sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla binlerce hayranına müzik ziyafeti sunan Haluk Levent, muhteşem sahne performansı ile sevenlerinden tam not aldı. Adeta yerinde duramayan Haluk Levent, zaman zaman hayranlarının yanına giderek onlarla hasret giderdi. Yoğun ilgi gören konserde Haluk Levent hayranları adeta bir koro oluşturdu. Ünlü sanatçı, konserin tüm gelirini ise Nusaybin’de bir patlamada evleri hasar gören ve aileleri ile birlikte Mardin’de bir otele yerleştirilen ailelerin konaklama masraflarına bağışladı. Haluk Levent, Mardin Valiliği ile görüşerek evlerindeki hasar sebebiyle mağdur olan 100 aileyi bir otele yerleştirdiklerini söyledi. Ünlü sanatçı, kendisi ile birlikte Hilltown Karşıyaka AVM’nin de aynı duyarlılığı gösterdiğini belirterek, desteklerinden dolayı AVM yönetimine teşekkür etti.

Haluk Levent’e sevgi seli
Binlerce Haluk Levent hayranı, ünlü sanatçıyı görebilmek için adeta birbiri ile yarıştı. Sabahın erken saatlerinde AVM’ye gelen hayranları, ünlü sanatçı ile hasret gidermenin keyfini yaşadı. Haluk Levent, konserini binlerce İzmirlinin eşlik ettiği İzmir Marşı ile bitirdi.
AVM’de 26 Ekim Cumartesi günü sesiyle büyüleyen Edis, 27 Ekim Pazar günü ise unutulmaz parçalara ruh katan Fatih Erkoç müzik ziyafeti yaşatacak.

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