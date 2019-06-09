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Haluk Levent'ten jeotermale karşıtlarının nöbet çadırına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 19:09 | Son Güncelleme

AYDIN'da kurulması planlanan jeotermal santralini istemeyen ve çadır kurarak nöbet başlatan grubutakileri, ünlü şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da kurulması planlanan jeotermal santralini istemeyen ve çadır kurarak nöbet başlatan grubutakileri, ünlü şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti. Levent, "Sizin için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gideceğim. Eyleminizi destekliyorum. Annelerimizin, ablalarımızın yanındayım" dedi.

Efeler'in Kızılcaköy Mahallesi'nde kurulması planlanan jeotermal tesisini istemeyen vatandaşlar, 15 Ağustos 2018'de çadır kurup nöbete başladı. Vatandaşlar, Twitter üzerinden ulaştıkları ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten destek isteyip, Kızılcaköye davet etti. Haluk Levent ise Twitter'dan "Gelmem mi anam babam" diye karşılık verdi. Aylar sonra Aydın'a bir kulüpte sahne almaya gelen Haluk Levent, sözünü unutmayarak bugün nöbet çadırını ziyaret etti. İlgi ve sevgiyle karşılanan Levent, vatandaşların dertlerini dinleyerek destek sözü verdi. Levent, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Levent'e, ayran ve meyve ikramında bulunuldu. Mahalle sakinlerinden Leyla Çiyanşen, "Burası bizim yaşam alanımız. Burası bizim vatanımız. Biz börtümüzle, böceğimizle yaşamaktan mutluyuz. Böyle yaşamayı seviyoruz. Köyümüzdeki arazilerini ekerek, geçimizi sağlıyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizim sesimize kulak vermesini istiyoruz. Biz çok büyük ovası ve yerleşim yeri olan bir bölge değiliz. Biz jeotermalin j'sini bile istemiyoruz. Bin yıllık zeytin ve incir ağaçlarımızın yok olmasını istemiyoruz" dedi.

Vatandaşlara her anlamda destek olacağının sözünü veren Haluk Levent ise "Annelerimizin ve ablalarımızın yanındayım. En yakın zamanda Ankara'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gideceğim. Burada, sesinizi duyurmaya çalışacağım. Ablamız, 'Buradaki bir böceğin bile vebali var' dedi. Bu çok güzel bir cümleydi. Katılıyorum. Zorla güzellik olmuyor, olmamalıdır. Artık büyüklerin, devleti yönetenlerin bunu görmeleri gerekiyor. Söz veriyorum hep yanınızdayım" dedi.

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