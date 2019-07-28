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Haluk Levent'ten "kelebek çocuk" Elfida'ya sürpriz doğum günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 01:14 | Son Güncelleme

"Kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası Elfida Gündüz, yeni yaşına sanatçı Haluk Levent ile pasta keserek girdi

İZMİR (AA) - Sanatçı Haluk Levent, "kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası Elfida Gündüz'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Levent, Gündüz'ü Çiğli ilçesindeki evine üzerinde mumları ve "İyi ki Doğdun Elfida" yazılı not bulunan pasta ile ziyaret etti.

Elfida ve annesi Zülfiye Gündüz tarafından kapıda karşılanan Levent, bir süre onlarla sohbet etti.

Levent'in hayranı olan Gündüz, "Elfida" şarkısı eşliğinde doğum günü pastasını kesti.

Gündüz, geçen yıl kendisinin yazdığı "Kelebek Etkisi" oyununun gösterimi sırasında tanışmayı hayal ettiği Levent ile tanıştığını, bir anda onu şarkı söylerken karşısında görünce çok heyecanlandığını söyledi.

Levent,'in kendisine "Seni görmeye tekrar geleceğim" sözü verdiğini belirten Elfida, "Haluk abi bana verdiği sözü 12. yaş günümde tuttu. Yeni yaşımı onunla kutlamanın mutluluğunu yaşadım. Bu, benim için hayatım boyunca unutamayacağım en güzel doğum günü hediyesi oldu. İyi ki Haluk abim var." diye konuştu.

Levent de Elfida'yı çok sevdiğini, geçen sene verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını, her zaman "kelebek çocuk" Elfida'nın yanında olacağını ifade etti.

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