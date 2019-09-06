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Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

Akhisar’ın Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, konser sonrasında kirlenen alanı belediye başkanı ve gençlerle birlikte temizleyerek, bir ilke imza attı.Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 6 Eylül Akhisar’ın Kurtuluş Günü etkinliklerinde konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent, birbirinden güzel şarkılarını on binlerce Akhisarlı için seslendirdi.

Akhisar’ın Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, konser sonrasında kirlenen alanı belediye başkanı ve gençlerle birlikte temizleyerek, bir ilke imza attı.
Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 6 Eylül Akhisar’ın Kurtuluş Günü etkinliklerinde konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent, birbirinden güzel şarkılarını on binlerce Akhisarlı için seslendirdi. Konser öncesinde Akhisar Belediyesi ile Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan temizlik seferberliğine Haluk Levent de katılarak Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve gençlerle birlikte çöp topladı.
Konser sonrasında gazetecilere açıklama yapan Haluk Levent, “Son yıllarda şöyle bir izlenim vardı; konser ve festivallerden sonra ortalıktaki çöpleri göstererek işte rockçılar etrafı çok kirletiyor diyorlardı. Bir bakıma bu biraz haklı bir eleştiriydi. Biz de Akhisar’da Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve gençlerle birlikte böyle bir kampanya başlatalım dedik. Umarım bu proje diğer konserlerde de devam eder. Sadece konserlerde kalmaz ve yaşadığımız şehirleri daha temiz tutmaya özen gösteririz” dedi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise “Bu şehir bizim evimiz. Burada yaşıyoruz. Bu yüzden şehrimizi temiz tutmalı ve gelecek nesillerimize bu temizlik bilincini oluşturmalıyız. ‘Nasıl olsa belediye temizliyor’ anlayışı çok yanlış. Bu düşüncelerle ünlü sanatçımız Haluk Levent, Akhisar Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlattığımız kampanyaya katıldı. Kendisine duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Akhisar’ı daha temiz tutmak için vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı ve hassasiyeti bekliyoruz. Umarım Akhisar’da başlattığımız bu temizlik seferberliği tüm Türkiye’ye örnek olur. Herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan temizlik sonrası konser alanından 15 torba çöp toplandı. Toplanan çöp torbalarının önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik

Haluk Levent’ten konser sonrası temizlik
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