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Haluk Levent’ten küçük Zeynep’e sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde verdiği talimatla Ankara’da tedavi altına alınan ve beyin ameliyatı olan Zeynep Sargın’ı ziyaret etti.

Haluk Levent’ten küçük Zeynep’e sürpriz ziyaret

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde verdiği talimatla Ankara’da tedavi altına alınan ve beyin ameliyatı olan Zeynep Sargın’ı ziyaret etti. Ünlü sanatçı küçük kızın babası Selçuk Sargın’ın işe ihtiyacı olduğunu da belirterek, "Otomotiv sektöründe hangi firma Selçuk’a iş verirse, onları ziyaret edip personeline şarkı söyleyeceğim"dedi.
Bursa’da yaşayan Selçuk ve Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Zeynep Sargın’a doktorlar 14 farklı çeşidi bulunan genetik bir rahatsızlık olan ve halk dilinde beyincik erimesi denilen NCL Tip 2 SMA hastalığı teşhisi koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde verdiği talimatla minik Zeynep, Ankara’da ameliyat oldu.
Ünlü sanatçı Haluk Levent, tedavi için Ankara’da ev tutulan Bursalı aileyi ziyaret etti. Yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, "Zeynep’in ameliyatı Hacettepe’de yapıldı. Şu anda daha iyi durumda. Tedaviler sürecek. Zeynep devamlı Ankara’da olmak zorunda bu nedenle ev tutuldu. Selçuk dostumuza iş lazım. (Otomotiv sektörü) Hangi firma iş verirse onları ziyaret edip personeline şarkı söyleyeceğim. Haydi!" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent’ten küçük Zeynep’e sürpriz ziyaret

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