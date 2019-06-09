Haluk Levent'ten lösemi hastası baba kıza ziyaret

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören baba ve kızı ziyaret eden sanatçı Haluk Levent, ilik bağışı çağrısında bulundu.

Konser organizasyonu için kente gelen Levent, konser öncesi Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal santral tesislerine tepki amacıyla kurdukları çadırda nöbet tutan vatandaşları ziyaret etti. Levent, bir süre eylemcilerle sohbet ederek onların sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Levent, lösemiyle savaşan 42 yaşındaki Yılmaz Çelen ile 18 yaşındaki kızı Ebru Çelen'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Levent, ilik nakli bekleyen hastalar için kampanya başlatacağını söyledi.

İlik nakli için daha fazla çaba harcanması gerektiğine dikkati çeken Levent, "Ebru'nun ziyaretine gelmem gerekiyordu. Çünkü morale ihtiyacı varmış. Konser de vardı burada, bugün uğradık. Morali çok iyi. Şunu anlıyoruz, ilik için çok daha fazla koşturmamız gerekiyor. Kök hücre için çok koşturmamız gerekiyor. Yakında ben Haluk Levent olarak bu kampanyaları tekrar başlatacağım. Her yerde bir kampanya yapacağım. Buna kesinlikle yürekten kendimi inandırdım. Çünkü bu çocuklar başka bir canla tekrar can bulabiliyorlar. Tüm dostlarıma ve herkese söyleyeceğim tek şey var; en yakın kan merkezine uğrayın ve ilik bağışında bulunun." ifadelerini kullandı.

Levent, ziyaretin ardından konser için hastaneden ayrıldı.

