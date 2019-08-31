Haluk Levent'ten Minik Alperen için destek çağrısı (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EL ATTI Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve 'dirençli epilepsi' teşhisi konulan 16 aylık Alperen Orgin'in hastalığın kalıtımsal sebebini tanımlamak için gereken 'Tüm ekzom dizi analizi' (WES) testinin, ihtiyaç duyulan 5 bin TL'nin bulunamadığı için yapılamaması üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EL ATTI
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve 'dirençli epilepsi' teşhisi konulan 16 aylık Alperen Orgin'in hastalığın kalıtımsal sebebini tanımlamak için gereken 'Tüm ekzom dizi analizi' (WES) testinin, ihtiyaç duyulan 5 bin TL'nin bulunamadığı için yapılamaması üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Yetkililerin aile ile görüşmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak Alperen'in tedavisinin tamamlanması için aile ve ilgili tıbbi birimlerle tüm ön görüşmeler yapılmış olup, tedavisi müdürlüğümüz tarafından üstlenilmiştir" denildi.

AYDIN, (DHA)

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