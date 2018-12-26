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Haluk Levent'ten Nuriye'yi sevindiren tweet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:19 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de doğuştan sol eli olmayan, gittiği müzik kursunda öğretmenin kendisi için yaptığı özel aparatla gitar çalmaya başlayan 11 yaşındaki Nuriye Gürel'in ulusal basında çıkan haberlerde "Hayalim çok sevdiğim Haluk Levent'le gitar çalmak" sözleri yankı buldu.

Haluk Levent'ten Nuriye'yi sevindiren tweet

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de doğuştan sol eli olmayan, gittiği müzik kursunda öğretmenin kendisi için yaptığı özel aparatla gitar çalmaya başlayan 11 yaşındaki Nuriye Gürel'in ulusal basında çıkan haberlerde "Hayalim çok sevdiğim Haluk Levent'le gitar çalmak" sözleri yankı buldu. Anadolu rock müziğin güçlü seslerinden Levent, sosyal medya hesabından paylaşımda, en yakın zamanda Nuriye'nin yanında olacağını belirtti.
Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşayan ve bir fabrikada iş makinesi operatörlüğü yapan Erdem Gürel (35) ile Müşerref Gürel (35) çiftinin iki çocuğundan şu an 11 yaşında olan kızları Nuriye Gürel, doğuştan sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve boş zamanlarında yüzme kursuna giden Nuriye Gürel'i isteği üzerine ailesi özel bir müzik okulundaki gitar kursuna kaydını yaptırdı. Sol eli olmayan Gürel'in azmini gören müzik öğretmeni Anıl Zengin, ona yardımcı olabilmek için bir çözüm yolu aramaya başladı. Zengin, satın aldığı medikal bilekliğe, ucunda mızrap bulunan bir tahta parçası ekleyerek aparat yaptı. Yaptığı bu aparatı Gürel'e takan Zengin, böylelikle onun rahat bir şekilde gitar çalabilmesini sağladı. Nuriye'nin diğer çocuklar gibi hayatı normal bir şekilde devam ettirebilmesi için biyonik ele ihtiyacı var.
HAYALİNE KAVUŞACAK
Kısa sürede gitar çalmayı öğrenen ve konser vermeye hazırlanan Gürel, kendisi ile yapılan ve ulusal basında yapılan haberlerde en büyük hayalinin Anadolu Rock Müziği'nin güçlü seslerinden Haluk Levent ile birlikte gitar çalmak olduğunu söylemişti. Gürel'in bu isteğine ünlü şarkıcı sosyal medyada Twitter hesabından "Konser de veririz, biyonik el de taktırırız. Haber edin kızımıza en yakın zamanda orada olacağım" diye karşılık verdi.

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Haluk Levent'ten Nuriye'yi sevindiren tweetHaluk Levent'ten Nuriye'yi sevindiren tweet

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