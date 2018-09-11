Haluk Ulusoy'un Kuşadası'ndaki oteli icradan satıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy'un sahip olduğu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize sıfır olan 5 yıldızlı otel, icradan satıldı.
Kuşadası İcra Müdürlüğü, Ulusoy Holding'in enerji şirketinin bankaya olan kredi borcu nedeniyle Haluk Ulusoy'a ait otelin satışına karar verdi. 5 yıldızlı otelin satış ihalesi bugün, Kuşadası Adliyesi'nde icra müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 102 milyon 787 bin 478 TL muhammen bedelle satışa çıkarılan, üzerinde haciz ve ipotek şerhleri bulunan otel için sadece alacaklı banka teklif verdi. Yapılan işlemin ardından otel, icra yoluyla 75 milyon liraya Ulusoy Holding'den alacaklı olan ve tek teklif veren bankaya satıldı.
TİCARİ ANLAŞMA VAR
Otelin Genel Müdürü Haluk İlker İldiri, "Oteli bankanın aldığı doğrudur. Fakat ticari anlaşma gereği böyle olması gerekiyordu. Otel yine bizim şirketimiz tarafından işletilecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki süreçte sorunlar çözülecek" dedi.
OTELİN ÖZELLİKLERİ
Denize sıfır otel, toplam 22 bin 417 metrekare alan üzerinde yer alıyor. 292 standart oda, 14 suit oda, 15 aile odası olmak üzere toplam 321 oda ve 2 kral dairesi bulunuyor. 8 kattan oluşan tesiste, ala carte restoran, açık restoran, kapalı restoran, açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı, banana, deniz bisikleti, jet-ski, katamaran, yelkenli faaliyetleri, paraşüt, dalgıçlık okulu gibi aktiviteler, jakuzi, masaj hizmetleri, doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, kuaför, market hizmetleri, disco, bar, TV, küvet, kablosuz internet ve oda kasası ile oda hizmeti bulunuyor. Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Sertifikası ile mavi bayrak da bulunan tesis, 6 bin metrekarelik yeşil alana sahip.
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