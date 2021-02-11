HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halüsinasyon gördü, arkadaşını öldürdü

Halüsinasyon gördü, arkadaşını öldürdü

11.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da silahla vurulup yol kenarına atılan adamın katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı.

Bursa’da silahla vurulup yol kenarına atılan adamın katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı. Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gören katil zanlısı, eşiyle kendisini aldattığını düşünerek arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yoldan geçenler, bir şahsın yerde yattığını ve tepki vermediğini polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın öldüğününün belirlemesi üzerine araştırma başlatıldı. Cinayet Masası dedektifleri şahsın 41 yaşındaki Murat Bahadır olduğunu belirledi.
Dedektifler soruşturma başlatırken, Murat Bahadır’ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Halüsinasyon sonucu karısıyla aldattığını düşünerek vurmuş
Murat Bahadır’ın son olarak kimlerle görüştüğü, telefonn kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis sıkı bir çalışma başlattı. Ekipler Murat Bahadır’ın en son, arkadaşı Erman Ö. ile birlikte bölgeye geldiğini tespit etti. Erman Ö.’yü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Erman Ö.’yü gece saatlerinde gözaltına alındı.
Cinayeti itiraf eden Erman Ö. ilk ifadesinde, eşinin kendisini terk etmesi nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu ve kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle halüsinasyon gördüğünü belirterek, "Eşimle ilişkisi olduğunu düşünerek Murat Bahadır’ı vurdum. Cesedini yol kenarına bırakarak kaçtım" dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ortaya çıktı! Deniz Gezmiş'in bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz 50 yıl sonra ortaya çıktı! Deniz Gezmiş'in bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz
Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkinin üreticisi olduYüzündeki alerjiyi geçiren bitkinin üreticisi oldu
PÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yoluPÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Konya'daki depremler sonrasında bilanço ortaya çıktı

Konya'daki depremler sonrasında bilanço ortaya çıktı

İstanbul'daki olası depremde mahalle bekçilerine ilk hasar tespit görevi

İstanbul'da bekçilere yeni görev

Dr. Şenol Atakan'dan koronavirüste yeni pik uyarısı

Koronavirüste yeni pik uyarısı! Tarih de verildi

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Battaniyesini kedi ile paylaşan adamın görüntüleri yürekleri ısıttı

Yer: İstanbul! Yürekleri ısıtan görüntü

‘Mutant virüs’te 'aşı kaçağı' riski

Uzmanından kritik uyarı! ‘Mutant virüs’te 'aşı kaçağı' riski

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.