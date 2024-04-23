HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Halüsinasyon görünce kendi kendine çatıştı! Korku dolu anlar kamerada

Halüsinasyon görünce kendi kendine çatıştı! Korku dolu anlar kamerada

23.04.2024 15:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de halüsinasyon gördüğü öne sürülen Aziz Ç. (38), bir binanın girişine sığınarak kendi kendine çatıştı. Aziz Ç.'nin sokağa kurşun yağdırmasıyla mahallede korku dolu anlar yaşandı. Olay anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Dehşete düşüren olay, dün saat 17.00 sıralarında Celaliye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aldığı alkolün etkisiyle halüsinasyon gördüğü öne sürülen Aziz Ç. (38) bir binanın girişine sığınarak sokağa kurşun yağdırdı. Zaman zaman kapı aralığından etrafı gözetleyen Aziz Ç., kurşun yağdırmaya devam etti.

ISTANBUL---HALUSINASYON-GORUP-KENDI-KEND_43899 (1)

SİLAH SESİNİ DUYAN TELEFONA SARILDI

Silah seslerini duyan çevre sakinleri korku dolu anlar yaşarken durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Etrafa rastgele kurşun yağdıran Aziz Ç.'yi yakalayan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 15 adet kovan, 10 adet mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Sıkılan kurşunlardan 3'ü farklı binalara isabet etti.

ISTANBUL---HALUSINASYON-GORUP-KENDI-KEND_43899 (2)

EVİNDEN ÇOK SAYIDA MERMİ ÇIKTI

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralı olmazken yakalan Aziz Ç. sağlık kontrolü nedeniyle hastaneye götürüldü. Aziz Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 88 adet tüfek ve tabanca mermisi ile 5 bıçak ele geçirildi. Aziz Ç. polis merkezindeki ilk sorgulamasında olay yerinden ayrıldıktan sonra silahı attığını ama tam olarak nereye attığını bilmediğini ifade etti.

ISTANBUL---HALUSINASYON-GORUP-KENDI-KEND_43899 (3)

'ARTIK NE İÇTİYSE, NE GÖRÜYORSA KARŞISINDA'

Aziz Ç.'nin ifadesinin ardından serbest kaldığı öne sürülürken bir mahalle sakini, “Benim burada çocuklarım var parka gidiyor geliyor, eve girip çıkıyor. Videolar var içeriden sağa sola rastgele ateş ediyor. Bu normal bir şey değil, biz burada çoluk çocuğumuzu rahat bir şekilde dışarı salamayacak mıyız. Bu çocukların can güvenliği kalmamış oluyor. Yakalanıp neden salınıyor, salmışlar. Artık ne içtiyse, ne görüyorsa karşısında nereye ateş ettiğini de bilmiyor. Karşı binada kurşun izleri var, bizim binada bodruma girmiş ateş etmiş" dedi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim için 1 Mayıs kararı verildiTaksim için 1 Mayıs kararı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Çocuklardan MİT'e özel mektuplarÇocuklardan MİT'e özel mektuplar
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Silahlı çatışma halüsinasyon
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Havalimanı'nda iğrenç görüntüler! Herkesin gözü önünde...

İstanbul Havalimanı'nda iğrenç görüntüler! Herkesin gözü önünde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: CHP'nin destek vereceği inancındayım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: CHP'nin destek vereceği inancındayım

Süper Lig tescil edilmeyebilir!

Süper Lig tescil edilmeyebilir!

19 yaşındaki oğlu ve 29 yaşındaki karısı birlikte kaçtı! Bir de yayına çıkıp pişkince bakın ne dedi

19 yaşındaki oğlu ve 29 yaşındaki karısı birlikte kaçtı! Bir de yayına çıkıp pişkince bakın ne dedi

Çelik'in açıklamalarına Çek'ten çok sert tepki: FETÖ'nün ahlaksız figüranı, Cumhuriyet düşmanı

Çelik'in açıklamalarına Çek'ten çok sert tepki: FETÖ'nün ahlaksız figüranı, Cumhuriyet düşmanı

Vergi dairesinde rüşvet skandalı! Suçüstü yakalandılar

Vergi dairesinde rüşvet skandalı! Suçüstü yakalandılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.