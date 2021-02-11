HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halüsinasyon görüp arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Halüsinasyon görüp arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

11.02.2021 13:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da silahla vurulup yol kenarına atılan adamın katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı.

Bursa’da silahla vurulup yol kenarına atılan adamın katil zanlısı 24 saat geçmeden yakalandı. Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gören katil zanlısı, eşiyle kendisini aldattığını düşünerek arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Çukurca yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçenler, bir şahsın yerde yattığını polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın öldüğünün belirlemesi üzerine araştırma başlatıldı. Cinayet masası dedektifleri şahsın 41 yaşındaki Murat Bahadır olduğunu belirledi.
Dedektifler soruşturma başlatırken, Murat Bahadır’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Halüsinasyon sonucu karısıyla aldattığını düşünerek vurmuş
Murat Bahadır’ın son olarak kimlerle görüştüğünü tespit için telefon kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis sıkı bir çalışma başlattı. Ekipler Murat Bahadır’ın en son arkadaşı Erman Ö. ile birlikte bölgeye geldiğini tespit etti. Erman Ö.’yü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Görükle bölgesinde olduğu istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine Erman Ö.’yü gece saatlerinde gözaltına alındı.
Cinayeti itiraf eden Erman Ö. ilk ifadesinde, eşinin kendisini terk etmesi yüzünden psikolojisinin bozuk olduğunu ve kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle halüsinasyon gördüğünü belirterek, "Eşimle ilişkisi olduğunu düşünerek Murat Bahadır’ı vurdum. Cesedini yol kenarına bırakarak kaçtım" dedi.
Zanlı adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın
Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüldüNesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüldü
11 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 11?11 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 11?
1/

En Çok Okunan Haberler

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Polis ve MİT'ten ortak operasyon! Canlı bomba düzeneği ile yakalandı

Polis ve MİT'ten ortak operasyon! Canlı bomba düzeneği ile yakalandı

Hızır orucu tarihleri ve oruç açma saati 2021... Alevilerde Hızır orucu nedir, nasıl oruç tutulur? Hızır orucu 3 gün mü 7 gün müdür?

Hızır orucu nedir, nasıl tutulur?

Nesli tükenme tehlikesi altında! 'Saz Kedisi' Aydın'da görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüldü

Altınova’da toplu iş sözleşmesi imzalandı! İlçede en düşük maaş 3 bin 525 lira oldu

En düşük maaş 3 bin 525 lira oldu

3 ilde uyuşturucu operasyonu! 'Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' her yerde aranıyor

3 ilde operasyon! Komandolar da katıldı

Dışişleri'nden ABD'ye çok sert Osman Kavala tepkisi!

Dışişleri'nden ABD'ye çok sert Osman Kavala tepkisi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.