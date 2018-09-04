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Halveti ayini şerifi Tunus'a geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 00:37 | Son Güncelleme

Tunus'ta gerçekleştirilen Ruhaniyet Mistik Müzik Festivali'nde bu yıl "Halveti Ayini Şerifi" gösterimi gerçekleştirilecek

TUNUS (AA) - Tunus'ta üçüncüsü gerçekleştirilecek Ruhaniyet Mistik Müzik Festivali'nde bu yıl, Türkiye'den gelen Tarihi Türk Musikisi Topluluğu'ndan 20 sanatçı "Halveti Ayini Şerifi"ni Tunuslularla buluşturacak.

Tunus'un beyaz evleri ve mavi kapılarıyla tanınan sembolik Sidi Busaid semtinde 5-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek "Ruhaniyet" Mistik Müzik Festivali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Hindistan Konsolosu Raj Bala, Ruhaniyet Festivali Başkanı Hişam Rüstum, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Melih Yediyıldız ve Sidi Busaid Belediye Başkanı Halil Şerif katıldı.

Toplantıda, festivalde sahne alacak Türkiye, Hindistan, Cezayir, Fas gibi ülkelerden sanatçıların etkinliklerinin tanıtımının yanı sıra, festivalde gerçekleştirilecek mistik temalı, "konferans, film gösterimi" gibi etkinlikler tanıtıldı.

Büyükelçi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'un Afrika'da ilk müessese İslamın yerleştiği ülke olduğunu söyledi.

Yunus Emre Enstitüsünün de bu ruhaniyeti bir ayini şerif ile destekleyeceğini belirten Doğan, "Mevlana'nın o derin yaklaşımı ve anlayışının Tunus'ta bir beraberlik ve dayanışmaya vesile olacağını ve ilişkilerimizi kuvvetlendireceğine inanıyorum." dedi.

Büyükelçi Doğan, Yunus Emre Enstitüsü'nün, Tunus Kültür Bakanlığı ve Ruhaniyet Festivali'yle organize ettiği bu etkinliğin "zaten güçlü olan Türkiye-Tunus ilişkilerine, ruhani bir boyut da kazandırmasını umduğunu" dile getirdi.

Tunus Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yediyıldız, Tunus'ta gerçekleştirilecek Ruhaniyet Festivali'nde Anadolu irfan ve kültürünün bir unsuru Halveti Ayini Şerifi ile bu festivalin kültürel çeşitliliğine katkı yapacaklarını belirtti.

Türkiye Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Musikisi topluluğunun söz konusu ayini şerifi "aslına uygun" şekilde iki gece Tunuslularla buluşturacağını aktaran Yediyıldız, "Bu tür faaliyetler, farklı coğrafyalarda, çeşitli kültürlerle ayrı dilleri konuşmamıza rağmen aslında, özümüzde bir olduğumuzu bizlere hatırlatıyor. Birbirine yabancı olmayan Türk ve Tunus kültürü, umarım ki ileride bir araya gelerek ortak miraslarını yeniden keşfetmenin fırsatını daha çok yakalayacaktır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Halveti ayini şerifi Tunus

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