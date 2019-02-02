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Hama katliamının üzerinden 37 yıl geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:35 | Son Güncelleme

Esed rejiminin Suriye'nin Hama ilinde on binlerce kişiyi öldürdüğü katliam üzerinden 37 yıl geçti - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Hafız Esed rejiminin işlediği soykırım niteliğindeki Hama katliamı, Suriyelilerin hafızasında acı bir hatıradır" - "Esed rejimi bu katliam yüzünden Suriye'ye musallat oldu. On binlerce vatan evladını öldürdü"

İDLİB/ ADHAM KAKO/EŞREF MUSA - Suriye'de Esed rejiminin 1982'de Hama ilinde on binlerce Suriyeliyi öldürerek yaptığı katliam 37. yılını geride bıraktı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, 2 Şubat 1982'de Hafız Esed rejiminin on binlerce kişiyi öldürdüğü Hama katliamını AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, "Hafız Esed rejiminin işlediği soykırım niteliğindeki Hama katliamı, Suriyelilerin hafızasında acı bir hatıradır. Esed rejimi bu katliam yüzünden Suriye'ye musallat oldu. On binlerce vatan evladını öldürdü." dedi.

Suriyelilerin Hama katliamını unutmadıklarını vurgulayan Mustafa, "Beşşar Esed rejiminin işlediği suçlar ve katliamlar, bir şekilde Hama katliamıyla benzerlik gösteriyor." diye konuştu.

Mustafa, uluslararası toplumun o günkü katliama sessiz kalması nedeniyle Esed rejiminin bugün de benzer katliamlar yaptığının altını çizdi.

- "Siyasi çözümden başka yol yok"

SMDK Başkanı Mustafa, bazı ülkelerin Esed rejiminin halka dayatılmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, "Rejimin halka dayatılması bölgeyi ve dünyayı eşi benzeri olmayan felakete sürükleyecektir. Birleşmiş Milletlerin 2254 sayılı kararı ve Cenevre deklarasyonu ışığındaki siyasi çözümden başka yol yok." değerlendirmesini yaptı.

Esed rejiminin terörün kaynağı olduğunu söyleyen Mustafa, "Esed rejimi eskiden de olduğu gibi bölge için felakettir. Suç listesi kabarıktır. Özellikle Lübnan, Irak ve Türkiye gibi bölge ülkeleri bu rejimden çok çekmiştir." ifadelerini kullandı.

- 1982 Hama katliamı

Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, katliamda ölenlerin sayısının 10 bin ila 25 bin olduğu tahmin ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Örgütünün rakamlarına göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin ila 40 bin. Olaylar sırasında 30 bine yakın sivilin kaybolduğu Hama katliamından sonra 100 binden fazla kişi tutuklanmış, 800 bine yakın kişi de ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafız Esed Hama Katliamı SMDK Suriye

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