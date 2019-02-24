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Hama’da mayına çarpan araçta 24 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Suriye’nin orta kesimlerinde bulunan Hama şehrinin Silmiye köyünün Vadi Atip mıntıkasında, DEAŞ terör örgütü tarafından yerleştirilen bir mayının, işçileri taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlaması sonucu araçtaki 24 sivilin öldüğü bildirildi.Haber Suriye soysal paylaşım sitelerinde yer aldı.

Suriye’nin orta kesimlerinde bulunan Hama şehrinin Silmiye köyünün Vadi Atip mıntıkasında, DEAŞ terör örgütü tarafından yerleştirilen bir mayının, işçileri taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlaması sonucu araçtaki 24 sivilin öldüğü bildirildi.
Haber Suriye soysal paylaşım sitelerinde yer aldı. 8 Şubat’ta DEAŞ tarafından bölgeye yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu 7 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Birkaç gün önce yine Silmiye yakınlarında bulunan Resm El Ahmer yerleşim bölgesinde DEAŞ tarafından daha önce yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.
Suriye ordusu, Rusya’nın hava desteğiyle DEAŞ’la yaptığı şiddetli çatışmanın ardından 4 Ekim’de Hama’nın doğu kesimini kontrol altına almıştı. DEAŞ’ın bölgeye yerleştirdiği binlerce mayından Suriye ordusunun çıkaramadığı mayınların ve bubi tuzaklarının patlaması sonucu bölgede sık sık patlamaların olduğu kaydedildi.

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