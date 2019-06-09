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Hama'da yaralanan Suriyeli kaleci Türkiye'de öldü

09.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

Esad rejimine karşı verilen savaşın sembol isimlerinden biri olan Suriyeli kaleci Abdelbaset Sarout, Hama'daki çatışmalarda yaralandıktan sonra Türkiye'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Suriye'de geçmişte genç milli takımlar düzeyinde forma giyen bir kaleci olan ancak iç savaş sırasında silahlı muhaliflere katılan Abdulbaset Sarout, kuzeybatı vilayetlerinden Hama'daki çatışmalarda yaralanmasının ardından yaşamını yitirdi.

İç savaş sırasında memleketi Humus'ta düzenlenen gösterilerde söylediği şarkılarla ünlenen Sarout, geçen Perşembe günü Hama'nın kuzeyindeki Tel Melih köyünün rejim güçlerinden alınması için girilen çatışmalarda vuruldu.

Ceyşü’l İzze grubunun komutanlarından olan Sarout'un bacağından, karnından ve elinden yaralandığı bildirildi. Ceyşü’l İzze sözcüsü Mustafa Maarati, 27 yaşındaki Sarout'un Türkiye'de kaldırıldığı hastanede öldüğünü söyledi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Sarout'un ölümünü doğruladı.

Suriye hükümeti, hain ilan ettiği Sarout'un yakalanmasını sağlayabilecek bilgi verenlerin ödüllendirileceğini açıklamıştı.

"Devrim şarkıcısı" diye anılan Sarout, 2014'te Suriye ordusunun kuşatması altındaki Humus konusunda rejim ile varılan anlaşma sonrası kentten tahliye edilen yüzlerce muhalif arasındaydı.

Sarout, Suriyeli yönetmen Talal Derki tarafından çekilen ve 2014'te Sundance Film Festivali'nde ödül kazanan "Humus'a Dönüş" adlı belgeselde oynamıştı. Belgeselde Sarout'un rejime karşı silahlanma hikâyesi anlatılıyordu. Sarout'un dört erkek kardeşi ve babası da Suriye'deki iç savaşta öldü.

DW,AP,dpa,AFP/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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