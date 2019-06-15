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Hamalların kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde eşya yüklü bir kamyonet kasasında hayatlarını yok sayan 4 kişi sürücüleri korkuttu.

Mardin’in Artuklu ilçesinde eşya yüklü bir kamyonet kasasında hayatlarını yok sayan 4 kişi sürücüleri korkuttu. Şehir merkezinde hızla ilerleyen kamyonet kasasında eşyalardan arta kalan küçük bir alanda trafikte ilerleyen hamallar tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam etti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Mardin merkez Artuklu ilçesinde yaşandı. 43 Av 931 plakalı kamyonet ile kameralara yansıyan olayda sürücüler hayatlarını yok sayan hamallara ve şoförlerine tepki gösterirken bozuk ve çukurlu yolda şans eseri kamyon kasasındaki hamallara bir şey olmadı. Hamalların ölümle burun buruna süren yolculuğunda sergilediği rahat davranışlar tepki çekti.

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