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Hamam faciası sanıklarına 2 ile 15 yıl arası ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bursa’da 2 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği hamam faciasının iddianamesi tamamlandı.

Bursa’da 2 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği hamam faciasının iddianamesi tamamlandı. Sanıklar hakkında 2 ile 15 yıl arası ceza istendi. Olayda biri doktor 2 kişi hamamda yıkanırken sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatlarını kaybetmişti.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kestel ilçesi Şifa Hamamı’nda meydana gelen olayda, içeriyi ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Furkan Doğan, çağrılan ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktor Osman Onay ile Habip Doğan kurtarılamadı. Harun Atalay ile Ahmet Furkan Doğan ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Hamamı işleten Osman Doğan ile oğlu Ahmet Furkan Doğan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Osman Doğan tutuklandı, oğlu Ahmet Furkan Doğan ise serbest bırakıldı.
Belediye ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’de kusurlu bulundu
Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Sanık Osman Doğan’ın hamamın ısıtma kazanını herhangi bir belgesi ve eğitimi olmaksızın yaktığı belirtildi. Olayla ilgili alınan bilirkişi raporu da iddianameye konuldu. Raporda da alınmayan önlemler denetim yetersizliği ve ihmaller konu edilerek duman borularında oluşan karbonmonoksit gazının banyo içerisine karıştığı belirtildi. Olayda doktor Osman Onay ve Habip Doğan’ın karbonmonoksit zehirlenmesi neticesi hayatlarını kaybettiklerinin anlaşıldığı Adli Tıp Raporununda bulunduğu iddianamede Mağdur şüpheli Ahmet Furkan Doğan herhangi bir belge ve yetkisi olmaksızın ancak neticeyi öngörmeksizin hamamda bulunan kazanı yakarak, iki kişinin ölümüne ve mağdur Harun Atalayı’ın yaralanmasına sebebiyet vermiştir" denildi. Savcı ayrıca, bilirkişi raporuna göre, hamamda gerekli denetimlerin yapılmaması nedeniyle kusurlu bulunan Kestel Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri hakkında da soruşturma yapılmasını istedi.
"Bakımı yaptırdım ama elimde belge yok"
Hamam sahibi Osman Doğan ise, iddianamede yer alan ifadesinde şunları söyledi, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiraladığım hamamı 10 yıldır işletiyorum. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Her yıl sağlık personeli tarafından denetimler yapıldı. Bazen de zabıtalar gelip hamamda denetim yaptı. Hiçbir sorunla karşılaşmadık. Kalorifer kazanını son olarak yaklaşık iki yıl önce serbest piyasadan bulduğum bir kişiye yenilettim. Kazanın bakımını yaptırdım. Ama, elimde hiçbir belge yok. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum" İki sanık hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların önümüzdeki ay hakim önüne çıkmaları bekleniyor.

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