HABER

Hamam faciasında yeni gelişme! Mahkemede olay anını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 08:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği hamam faciasında sanıkların yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Osman D., 10 yıldır hamamı işlettiğini, olayın kendi kusuru ile meydana gelmediğini söyledi. Osman D.'nin oğlu Ahmet Furkan D., olay anını anlatırken, "Doğan ile Onay göbek taşında yatıyordu. Bu sebeple hiç şüphelenmedim. Harun A’yı ovmak için yaklaştığında kıpırdamadığını fark ettim." ifadelerini kullandı.

Hamam faciasında yeni gelişme! Mahkemede olay anını anlattı

Kestel ilçesinde aralık ayında Şifa Hamamı’nda meydana gelen olayda, içeriyi ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dr. Osman Onay (62), Habip Doğan (57), Harun A. ve Ahmet Furkan D. (20), ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktor Osman Onay ile Habip Doğan kurtarılamadı. Hamamı işleten Osman D. ile oğlu Ahmet Furkan D., olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman D. (47) tutuklandı, oğlu Ahmet Furkan D. ise serbest bırakıldı.

'BAYILANLAR VAR DİYEREK EVE GELDİLER'

Şüpheliler hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahkemede ifade veren Osman D., "Kestel ilçesinde bulunan Şifa Hamamı’nı 10 yıldır işletiyorum. Hamamda bulunan kazan ekmek fırını gibi küçük bir kazandır. Bunu kendim yakıyorum. Ayrıca 4 tane baca vardır ve hepsi açıktır. Hamamı akşam yakıp, eve gittim. Hamamın içerisi 30 metre kadar bir alandır. Baca ve fırın kontrolü hamamda yapılmazdı. Bazen zabıtalar hamama gelip, bakıp giderlerdi. Sabah hamamı açmaya çocuklarım gitti. 10 dakika sonra bayılanlar var diyerek eve geldiler. Hamama gittiğimde polisler oradaydı. Havalandırma bacası temizliğini olaydan 10 gün önce kendim yaptım. Benim kusurum ile bu olay meydana gelmemiştir. Restorasyon sırasında hamamın beton kısmı yapıldı. Üzücü hadisenin bu yüzden meydana geldiğini düşünüyorum. Benim kusurum yoktur" dedi.

'OVMAK İÇİN YAKLAŞTIĞIMDA KIPIRDAMADIĞINI FARK ETTİM'

Sanık Ahmet Furkan D. ise, "Ben 10 yaşımdan beri babamın işlettiği hamamın içerisindeyim. Babam olayın olduğu günün akşamı hamamdaki ocağı yaktı. Ocağı yakmak için çuvalın içerisindeki talaşları ocağa döktü. Sabah ben ve kardeşim H.D. ile hamamı açtık. O gün ilk hamama Habip Doğan, ardından devamlı müşterimiz Osman Onay geldi. Kendileri hamamda 3-4 saat kalır ve genelde taşların üzerinde yatardı. O gün ben Harun A.’ya kese yapmaya gittiğimde, Doğan ile Onay göbek taşında yatıyordu. Bu sebeple hiç şüphelenmedim. Harun A’yı ovmak için yaklaştığında kıpırdamadığını fark ettim. Daha sonra ben de içerideki gazdan zehirlenerek kendimi dışarıya atmaya çalıştım. Bacaları babamın temizlediğini görmüştüm. Elinde uzun bir sopa ile baca temizliyordu. Hamamın temizliğini ben de yapardım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.
O sırada hamamda bulunan H.D. (11) ise, "Abim ile birlikteydim. Ben bilgisayarda oyun oynuyordum. Abim yanıma geldi. İçeridekiler fenalaştı deyince, ambulansı, polisi ve babamı aradım. Ben gazdan zehirlenmedim. Şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından, restorasyon ve inşaat işlerine dair plan ile projelerin istenmesine, cevap geldiğinde olay yerinde keşif yapılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Gören şaştı kaldı! Balıkçıların yanına gelip...Gören şaştı kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
Dedelerinden öğrendiği meslek kaybolmasın diye evini atölyeye çevirdiDedelerinden öğrendiği meslek kaybolmasın diye evini atölyeye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamam Bursa mahkeme

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Samsun'da can pazarı! Ekipler zamana karşı yarıştı!

Samsun'da can pazarı! Ekipler zamana karşı yarıştı!

ABD'yi sarsan iddia sonrası sert açıklama: Bu bir uydurma

ABD'yi sarsan iddia sonrası sert açıklama: Bu bir uydurma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkçı ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırttı

Gören şaştı kaldı! Balıkçıların yanına gelip...

Büyükçekmece güne sisle başladı!

Bu fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi!

Adana'da gece yarısı silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Gece yarısı ortalık karıştı! Yaralılar var

Konya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!

9'uncu katta korkunç olay! Liseli genç ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.