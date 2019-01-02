HABER

Hamama giden 18 kadın zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 20:34 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hamama giden 18 kadın, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hamama giden 18 kadın zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde hizmet veren bir hamama giden kadınlardan bazıları bir süre sonra fenalaştı. İçeride bulunanlar durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından içeride bulunan 18 kadın zehirlenme belirtileri ve şikayeti üzerine Dörtyol devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan ve ayakta tedavi edilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, hamamda bir gün önce temizlik yapıldığı zehirlemeye kullanılan kimyasal maddelerin sıcak su ile teması sonrası oluşan ağır kokunun neden olmuş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

(İHA)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralıİki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kuşadası'nda yakalanan 3 cezaevi firarisi tutuklandıKuşadası'nda yakalanan 3 cezaevi firarisi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay Dörtyol Hamam

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

MHP'de Samsun depremi!

MHP'de Samsun depremi!

Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...

Yeni yılda ilk o geliyor! Müjdeler peş peşe...

Süper Lig'de ayrılık!

Süper Lig'de ayrılık!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

O Ses'in yarışmacısı sevgilisini boğdu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Korkunç olay! 6 yaşındaki çocuğunu elektrik süpürgesiyle dövdü

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Evlerine aniden su basınca tsunami sandılar

Sosyal medya onu konuşuyor! Polis memurunun duygulandıran yeni yıl mesajı

Sosyal medya onu konuşuyor! Duygulandıran yeni yıl mesajı

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Üçüz bebekler yalnızca 1 gün hayatta kalabildi... Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.