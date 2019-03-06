Hamamböcekleri ve karasineklerin sayısı artarken, neden daha az kelebek ve arı kaldı?

Son yıllarda yapılan diğer araştırmalar, özellikle kalkınmış ülkelerde arılar gibi belirli böcek türlerinin sayısının büyük oranda azaldığını gösteriyor.

Böcekler, karada yaşayan canlı türlerinin çoğunluğunu oluşturuyor ve insanlar da dahil bir çok başka türe fayda sağlıyor.

Böcek türlerindeki azalmaya, yoğun tarım, tarım ilacı kullanımı ve iklim değişikliği neden oluyor.

Ancak araştırmacılar, hamamböcekleri ve karasinekler gibi türlerin sayısının arttığını söylüyor.

Çalışmaya göre, arılar, karıncalar ve kınkanatlı böcekler memeliler, kuşlar ve sürüngenlyere kıyasla sekiz kat daha hızla ortadan kayboluyor.

Böcek sayıları konusunda yapılan bilimsel bir inceleme, dünya genelindeki böcek türlerinin yüzde 40'ının "çok fazla azaldığını" gösteriyor.

"İkincisi ise, gübre ve tarım ilaçlarının dünya genelinde kullanımı ve her türde kimyasal kirlenme. Üçüncüsü, işgalci türler gibi biyolojik faktörler ve dördüncüsü özellikle tropik bölgelerde büyük bir etkisi olduğu bilinen iklim değişikliği."

Araştırma ekibinin başkanı Sydney Üniversitesi'nden Dr. Francisco Sanchez-Bayo, BBC News'e yaptığı açıklamada "azalmadaki ana etkenin, tarımsal uygulamalardan, kentleşmeden ve ormansızlaşmadan kaynaklanan yaşam alanı kaybı olduğunu" söyledi.

Buglife adlı kuruluştan Matt Shardlow "Mesele sadece arılar, polenlerin yayılması ve kendimizi doyurmamız değil. Atıkları yeniden işleyen bokböceği ve nehirlerle göletlerde yaşamı başlatan yusufcuk gibi böceklerde de azalma var." dedi.

Shartlow ayrıca "Gezegenin ekolojisinin bozulmak üzere olduğu ve bu korkutucu eğilimleri geriye çevirmek için yoğun ve küresel bir çaba gerektiği, giderek netleşiyor. Böcek yaşamının yavaş yavaş azalmasına göz yummak, akılcı bir seçenek değil." diye konuştu.

Zararlıların sayısı artıyor

Çalışmayı yapan uzmanlar, böceklerdeki azalmanın yiyecek zincirindeki etkisinden de kaygılı. Çok sayıda kuş, sürüngen ve balığın başlıca yiyecek kaynağı böcekler ve sonuçta büyük ihtimalle bu türler de yok olabilir.

En önemli böceklerin sayısı azalırken, çalışmaya bakılırsa çok az sayıda böcek türü değişikliklere adapte oluyor ve iyi durumdalar.

Sussex Üniversitesi'nden Prof. Dave Goulson, "Hızla üreyen zararlı türler daha sıcak hava koşullarında gelişecekler, çünkü daha yavaş üreyen doğal düşmanları ortadan kalkacak. Zararlı böceklerin istilası akla yakın bir ihtimal, ancak arı, çiçek sinekleri ve kelebek ve hayvan dışkısından kurtulmakta büyük iş yapan bok böcekleri gibi olmasını istediğimiz harika türleri kaybedeceğiz." diyor.