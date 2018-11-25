Hamamönü'nde Kırgızistan kültürü tanıtıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte "Kırgızistan Kültür ve Tanıtım Günü" etkinliği yaptı.

YTB'nin Hamamönü Ofisi'ndeki etkinliğin açılışında, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği müsteşarı Aybek Akayev, YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ahmet Atabaş ve Kırgızistan'dan gelen öğrenciler adına Asilbek Abduganiyev konuşma yaptı.

Müsteşar Akayev, Türkiye ve Kırgızistan arasında devlet başkanları nezdinde karşılıklı ziyaretlerin artışına işaret etti.

Kültürel mirasın korunması noktasında iki ülke arasındaki iş birliğine değinen Akayev, "Eminim kardeş Türkiye halkıyla ilişkilerimiz daha üst seviyeye çıkacaktır." dedi.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 90. doğum yılı vesilesiyle Türkiye'de etkinlikler düzenlediklerini belirten Akayev, 3 Aralık'ta Antares AVM'de de resim sergisi olacağını duyurdu.

YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Atabaş, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, öğrencilere hitaben "Burası sizin mekanınız, sizlere her zaman gereken desteği sağlayacağız." diye konuştu.